La Escuela de Madrid recala en Burgos de la mano de la colección Ferrer-Blanco

La Fundación Círculo acerca a Burgos la exposición 'La Escuela de Madrid en la colección Ferrer-Blanco'. Esta muestra, que podrá visitarse hasta el 5 de abril en la sala Pedro Torrecilla de la plaza España, reúne 58 obras entre pintura, escultura y dibujo de 19 artistas españoles del siglo XX. El proyecto rinde homenaje a Miguel Ferrer, médico cirujano malagueño afincado en Salamanca, que unió su intensa vida profesional a una profunda pasión por las bellas artes, que derivó en su faceta de mecenas y coleccionista, uno de los más importantes de Castilla y León. Se trata, pues, según indican desde la entidad promotora, "de una oportunidad única para conocer en Burgos un legado artístico nunca antes expuesto en la ciudad".

Más allá de su valor estético, el conjunto de la colección de Ferrer destaca, inciden, "por el discurso que lo articula, fruto de décadas de cercanía, amistad y diálogo creativo entre el coleccionista y los autores". Convencido de que el arte debía compartirse con la sociedad, Ferrer impulsó exposiciones decisivas, colaboró con instituciones culturales y convirtió su casa en un espacio abierto al encuentro entre la pintura, la música y el pensamiento.

Su contacto directo con los artistas de la Escuela de Madrid (muchos de ellos formados en España y enriquecidos por su paso por París) daba lugar "a una colección construida sin prisa, con esfuerzo y compromiso, siguiendo el espíritu de los grandes humanistas y mecenas. Detrás de cada obra hay vivencias, correspondencia y encuentros personales que confieren al conjunto un valor documental y humano excepcional", subraya la presentación de la propuesta.

La Escuela de Madrid agrupa a un conjunto heterogéneo de artistas que desarrollaron su obra en el contexto de la posguerra española. Más que un movimiento organizado, fue una actitud artística compartida para renovar el lenguaje pictórico tras la Guerra Civil, buscando una figuración moderna que influyó en el paisaje, el retrato y el bodegón.

Pese a las limitaciones del contexto histórico, la Escuela de Madrid alcanzó una notable proyección nacional e internacional, participando en exposiciones en Europa, América y Japón, y sentando las bases de una modernidad artística posible en la España de posguerra.

Formados en su mayoría en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, compartieron la influencia, así como el impacto de las estancias en París, donde entraron en contacto con corrientes como el impresionismo, el expresionismo, el postcubismo, el fovismo o la abstracción.

Los artistas incluidos en la exposición son Francisco Arias, Juan Barjola, Juan Manuel Díaz Caneja, Gregorio del Olmo, Álvaro Delgado, Pancho Cossio, Menchu Gal, Francisco García Abuja, Luis García Ochoa, Cristino Mallo, Cirilo Martínez Novillo, Benjamín Palencia, Nella Pistolesi, Gregorio Prieto, Agustín Redondela, Francisco San José, Pablo Serrano, Daniel Vázquez Díaz y Rafael Zabaleta.

Como actividad complementaria, el sábado 28 de febrero a las 19 horas se celebrará el concierto 'Flores de música', con Elsa Ferrer al violín y Canco López al clave. Interpretarán para la ocasión música española del siglo XVIII con entrada libre hasta completar el aforo.

Existe la posibilidad de realizar visitas guiadas gratuitas, para las que es necesario inscribirse en la web de la Fundación Círculo. Los pases para grupos se realizan los martes a las 17.15 horas y de miércoles a viernes a las 11, 12, 13 y 17.15 horas, con un mínimo de 10 personas y un máximo de 30. El público general puede asistir de martes a viernes a las 18, 19 y 20 horas, y los sábados a las 12, 13, 18, 19 y 20, con un máximo de cuatro personas por reserva.

El horario general de la sala es de martes a viernes de 18 a 21 horas, sábados de 12 a 14 y de 18 a 21 horas, y domingos de 12 a 14 horas. La exposición permanece cerrada los lunes, así como el Jueves Santo y el Viernes Santo