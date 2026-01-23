Burgos estrena la primera nevada de 2026

El Ayuntamiento ha activado el Plan de Nevadas de Burgos poco después de las 16.00 horas, momento en el que ha empezado a caer nevar con cierta intensidad, lo que ha hecho que en poco minutos se generara una fina capa de nieve en la calzadas. El Consistorio burgalés informaba, a través de las redes sociales, que todas las empresas que trabajan en el dispositivo contra las nevadas "están en situación de alerta para ser movilizadas en cualquier momento". Del mismo modo se informa que "ya cuatro vehículos esparciendo fundentes por las vías principales".
Imagen de la primera nevada en la capital. Tomas Alonso, www.tomasalonsofoto.com
