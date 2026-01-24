Pedagogía libre en Burgos: Un encuentro para conocer Summerhill, la escuela más famosa del mundo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

En el marco de la colaboración institucional orientada al desarrollo conjunto de iniciativas en los ámbitos de la formación, la investigación y la innovación pedagógica que mantienen la Universidad de Burgos y la escuela de Inglaterra A.S. Neill Summerhill CIC, Henry Readhead, director de la entidad inglesa y Anie Kallinikou, codirectora y responsable de gestión de la organización, mantuvieron diversos encuentros de trabajo en Burgos con personal académico y colaborador, orientados a explorar futuras líneas de cooperación y a compartir experiencias educativas.

Uno de ellos tuvo lugar en Magea Escuela Activa, que el próximo 22 de febrero celebrará su jornada de puertas abiertas para el próximo curso escolar. «Se desarrolló como un espacio de diálogo y reflexión para compartir inquietudes y experiencias educativas con el equipo directivo de Summerhill», apunta Arantxa Arroyo, codirectora de Magea.

Summerhill es la escuela más famosa del mundo en el ámbito de la pedagogía libre. Fundada en 1921 por el escocés Alexander Sutherland Neill, se encuentra en Leiston, Inglaterra, y lleva funcionando más de 100 años bajo un principio revolucionario «que la escuela se adapte al niño, y no el niño a la escuela», apunta Arroyo.

En Summerhill, los niños y jóvenes de 5 a 17 años tienen la opción de no asistir a ninguna clase si no quieren y pueden pasar todo el día jugando, leyendo o en los talleres. Este modelo enseña a los niños a ser responsables de su propio aprendizaje, de sus resultados y de su propia vida. «Es un referente internacional en enfoques educativos centrados en la participación, la convivencia y el respeto a la infancia», añade la burgalesa.

Al encuentro celebrado en Magea acudieron más de una veintena de padres y docentes que «pudieron formular a los responsables de la escuela inglesa diferentes preguntas sobre esta filosofía educativa que desarrollan desde hace cien años y la organización del espacio», explica la también docente.

Entre las preguntas, las más repetidas se centraron en cómo se gestiona la evaluación o cómo se sabe que los niños están aprendiendo. «Son dos cuestiones que se resuelven con las bajas ratios y un monitoreo constante porque Summerhill no es solo una escuela, sino que es un internado», recordó la burgalesa.

En este sentido, padres y docentes también mostraron curiosidad por la relación con las familias y qué ocurre cuando estos niños llegan a la universidad. «La inmensa mayoría llegan sin problema porque obtienen muy buenos resultados», asevera Arroyo, quien pone en valor que estos resultados «se consiguen porque esta filosofía educativa respeta las necesidades de los niños y confía en el trabajo en equidad y no en igualdad». Además, cuando los estudiantes llegan a los 12 o 13 años, un orientador les ayuda a materializar el camino que deberán emprender una vez que abandonen Summerhill.

Todo ello se desarrolla bajo «un sistema de más de cuatrocientas reglas y normas puestas por los propios docentes y niños y un sistema de multas que permite mantener la libertad y el sistema educativo», añade Arroyo.

PLAN GENERAL

La Universidad de Burgos y Summerhill CIC están formalizando un Plan General de Actuación que buscan consolidar la apuesta de la institución académica burgalesa por una educación abierta al diálogo internacional, la cooperación interinstitucional y el desarrollo de modelos educativos innovadores que respondan a los retos actuales de la sociedad.