Sílex clausura su segunda jornada con la música y el alquiler en el centro del debate

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La segunda jornada del proyecto Sílex concluyó hoy con dos ponencias de gran interés para los jóvenes, con la música y el alquiler en el centro del debate. A las 17 horas, los asistentes pudieron disfrutar de ‘Del beat al bit: el reguetón como sonido de una época’, una cita que reunió al periodista cultural y crítico musical Víctor Lenore; la cantante, freestyler y compositora Sara Socas; el filósofo Ernesto Castro, y la consultora de género y licenciada en Musicología Laura Viñuela.

La mesa de debate estuvo moderada por tres jóvenes estudiantes: Irene Pérez, Pablo Arnaiz y Salma Jabrane, que lanzaron la siguiente cuestión: “¿Hasta qué punto la música que escuchamos influye en nuestro comportamiento y en nuestros valores?”.

“La música nos ha acompañado desde los inicios de la humanidad. La fiesta es algo primitivo. Es algo religioso, no obstante, en la actualidad mercantilista, parece cada vez más difícil separar al artista del tiktoker o influencer", explicaron. Laura Viñuela se preguntó adema´s cómo una mujer puede sentir culpa bailando reguetón considerándose feminista, y explicaron que el baile y el movimiento corporal “no deberían tener connotaciones más allá del propio disfrute del propio baile". "Tanto la música como la fiesta ha de ser un fin en sí mismo”, concluyeron en el debate.

Posteriormente, llegó el turno de ‘La generación del sharing: derecho a la vivienda, pero compartida’, donde el politólogo Pablo Simón, la profesora y presidenta de Talento para el Futuro Elsa Arnaiz y el sociólogo y escritor Jorge Galindo se cuestionaron acerca del motivo que lleva a los jóvenes a independizarse más tarde. “Lo que antes era una decisión vital, ahora ha quedado relegado a un privilegio, adquirible tan solo por unos pocos. Se parte de la premisa de que los salarios son bajos y los precios, en cambio, son altos”, explicaron.

“En la actualidad, hay una falta total de esperanza”, indicó uno de los jóvenes burgaleses moderadores, Javier Díez, y se sumó a sus palabras Diego Pablo Alonso, que afirmó que el problema, lejos de ser económico es ”democrático y social". “La vivienda es el lugar donde construimos nuestra identidad personal y social. No obstante, ahora parece ser una utopía preocupante, lejana”, añadieron durante la charla.

El debate dejó una certeza incómoda, pero necesaria: “la vivienda ha de considerarse como una cuestión estructural que interpela al modelo de sociedad que estamos construyendo. Recuperar la vivienda como derecho efectivo no es solo garantizar un techo, sino también devolver a las nuevas generaciones la posibilidad de proyectar un futuro propio, habitable y digno”.

Por la mañana, se abrió con con la conferencia ‘Cerebros diferentes: Diversidad asegurada’ a cargo del referente en comunicación y divulgación sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), Pau Brunet (@paupautista) y su padre, Félix Brunet, que compartieron su experiencia, con el objetivo de sensibilizar, informar y romper estereotipos acerca del autismo.

Pau Brunet, de 12 años, explicó en su intervención ante los medios que su objetivo en este encuentro en Burgos era hablar sobre la adolescencia y su relación con la tecnología, debatir acerca de si existe o no adicción a estos dispositivos y las bondades y aspectos negativos de las redes sociales.

Pau y Félix Brunet y Abigail Huertas, protagonistas de ‘Cerebros diferentes: diversidad asegurada'Ricardo Ordóñez

A través de sus redes, Pau habla de autismo, contando a sus seguidores su día a día, y explicando como es su vida con TEA. “He tenido una vida bastante promedia y una niñez espléndida”, afirma el joven. En esta línea, su padre, Félix Brunet, explica que en su día, cuando recibieron el diagnóstico de Pau se sintieron “muy solos”, y por ello, se plantearon la importancia de compartir su experiencia y poder dar así “un poco de luz” a las familias.

Entre sus seguidores hay muchas familias en su situación, y cada día reciben miles de mensajes, algunos de ellos con dudas acerca del autismo y que ellos responden, con el fin de ofrecer esa ayuda a personas que están en una situación similar a la suya.

“Creemos que si, en dos minutos podemos explicar algo es porque ya lo hemos asumido, entendido y superado”, afirma Félix Brunet.

“Los problemas vienen solos, y con amor se pueden superar un poco mejor. Los vas a tener igual, pero hay que enfocarse un poco en las soluciones y no tanto en la victimización”, explica el padre de Pau, que además agradece las herramientas que hay hoy en día, con muchos más estudios sobre autismo y profesionales muy preparados.

“Ahora se le puede poner nombre, y cuando pones nombre a algo es porque ya sabes lo que es y puedes actuar a partir de ahí”, añadió.

Enseñar a “convivir” con la tecnología

Durante la charla, ambos ponentes estuvieron acompañados de la psiquiatra infanto-juvenil y experta en psicopatología Abigail Huertas, que señaló la importancia de “cuidar a los adolescentes”, especialmente en todo lo relacionado con las redes sociales.

“Hay que hablar del yo digital y del yo real, y tienen que convivir”, explicó Huertas, que incidió en la necesidad de evitar que el “yo real desaparezca”, sustituido por un “yo digital”. “Tenemos que encontrar un equilibrio y lograr que los niños y adolescentes empiezan a ser críticos con lo que ven”, dijo, a la vez que señaló que los jóvenes tienen que saber diferenciar entre aquello que la gente quiere mostrar en redes y lo que es real. “Todo lo que tiene que ver con las redes sociales genera mucho sufrimiento, porque la adolescencia es compararse con otros”, añade.

El papel de los profesionales y de los adultos es ayudar a los adolescentes en este ámbito, y enseñarles a “convivir con la tecnología”, concluye Huertas.

Por su parte, el profesor y ganador del Mejor Docente de España 2018, Toni García, la filósofa y experta en inteligencia emocional, Elsa Punset, y el filósofo y escritor Ernesto Castro, destacaron este sábado en Burgos la necesidad de que los profesores estén “presentes” en las aulas. Una medida que consideran “clave” para educar en la era digital.

Los tres profesionales reflexionaron acerca de las redes sociales, la Inteligencia Artificial y la educación durante una ponencia titulada ‘Formas de educar: educación en la enseñanza, en casa ¿y en redes?’.

“Hay que estar presente en el aula. La omnipresencia de internet hace que nadie esté en el sitio en el que está y que haya muchos estímulos e interacciones con ‘fantasmas’ a través de las pantallas”, indicó Castro, que explicó que por esta razón es muy importante que el profesor esté presente y escuche las necesidades del alumnado.

Toni García indicó además que “el pensamiento crítico de los estudiantes no puede darse si el profesor no presta atención a sus alumnos”. Es decir, en vez de fijarse en las calificaciones del alumno, habría que centrarse en las capacidades y dificultades de cada alumno. “Cada uno es único, ¿por qué tienes que tocar todas las teclas a los 18?”, respondió Elsa Punset al respecto. “El espíritu critico es algo que se puede enseñar, pero no es algo que se pueda evaluar”, apuntó Ernesto Castro, que indicó que el espíritu crítico “consiste en cuestionar los valores”.

En relación a los jóvenes, Elsa Punset subrayó que la generación actual vive un “momento apasionante y único en la historia”, motivados por estos cambios tecnológicos constantes, aunque también indició en la necesidad de prestar atención a los jóvenes, porque muchos de los problemas de salud mental que afrontan tienen mucho que ver con la llegada de los móviles y el “abandono digital que han vivido”.

En este sentido, explica que se trata de una generación “muy protegida en lo físico, pero abandonada en lo digital”, y por ello considera necesario “medir” los efectos reales de las redes sociales.

Durante este debate, los protagonistas de esta charla también reflexionaron sobre el uso de las tecnologías en el aula y su eficacia. “Estamos confundiendo innovación tecnológica con mejora educativa”, sostuvieron, a la vez que indicaron que la labor docente se encontraría en el proceso, en cómo el alumno transcurre por el proceso de aprendizaje hasta llegar a aprenderlo. El resultado, tal y como afirmó Toni García, es lo que menos tiene valor.

“La educación es la atención y la preocupación con el individuo, tenemos que recuperar la educación”, aseguraron en la ponencia, a la vez que defendieron que la educación se cambia desde la base y desde los individuos. “Los humanos somos lo que hacemos. Somos nuestros hábitos, y como individuos, se requiere paciencia para poder educarles y poder atender a sus necesidades”, concluyeron.

Jornada de clausura

Mañana domingo 25 Sílex concluye el programa de su primera edición. Lo hará con las dos últimas propuestas, la primera, programada a las 11 horas, pondrá el foco en la educación afectivo-sexual en entornos digitales con ‘Sexo, consentimiento y pantallas: educar en tiempo de porno y sexting’, en el que participarán el escritor y guionista, Jacobo Bergareche, la periodista especializada en las relaciones entre tecnologías informáticas y de poder, Marta Peirano, y la fundadora de la Adolescencia Positiva y nominada a mejor docente de España, Diana Al Azem.

El broche final lo pondrá ‘Diálogo intergeneracional: cambios, retos y aprendizajes’, a las 13 horas. Un diálogo intergeneracional entre el escritor y filólogo, Juan Manuel de Prada; la paleontropóloga y directora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (Cenieh), María Martinón-Torres y la divulgadora cultural Carla Serrano (@la.inercia). Por último, varios jóvenes participantes compartirán unas breves conclusiones de todo lo vivido este fin de semana y cerrará la edición la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.