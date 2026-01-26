Burgos se une a la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos se une este lunes a la celebración internacional del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero desde 1975. Aquel año, en la ciudad de Belgrado, se celebró el Seminario Internacional sobre Educación Ambiental que sentó las bases de ésta en el marco de los programas de Naciones Unidad.

En este contexto, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha reafirmado el compromiso del Consistorio burgalés con este ámbito y ha comprometido esfuerzos para seguir fomentando la educación ambiental a través de los mecanismos municipales a su alcance.

En este sentido, ha recordado que desde la Concejalía de Medio Ambiente se trabaja de manera permanente con el ciudadano y el tejido asociativo para la mejora medioambiental. Para ello, se han establecido canales que permiten adquirir conciencia del medio, aprender conocimientos, valores y destrezas y capacitar de manera individual y colectiva. También se realizan diferentes acciones enfocadas a la resolución de problemas y el fomento de la participación ciudadana en la conservación de recursos, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones. Todo ello sin olvidar iniciativas dirigidas a la concienciación de niños, jóvenes y mayores sobre la problemática ambiental.

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades, adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia, y también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.

Por eso, y partiendo de la premisa de que todos hacemos ciudad, desde el Ayuntamiento de Burgos se anima a la participación y colaboración ciudadana para lograr un Burgos más habitable y más sostenible medioambiental y socialmente. La Concejalía de Medio Ambiente recogerá todas las propuestas en eduambiental@aytoburgos.es.