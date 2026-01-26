El PP de Burgos activa la maquinaria electoral para el 15-M

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El PP de Burgos ha puesto en marcha la maquinaria electoral de cara los comicios de Castilla y León del próximo 15 de marzo. A través de una nota de prensa, el partido informa de que el Comité de Campaña Provincial del Partido Popular de Burgos se ha constituido esta mañana en la Sede Provincial con motivo de las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Las reuniones del Comité serán semanales hasta el inicio de la campaña que pasarán a ser diarias.

El encuentro de hoy ha estado presidido por el presidente provincial, Borja Suárez, que ha expresado el objetivo de ganar las elecciones en la provincia de Burgos.

El Partido Popular de Burgos anima a acudir a las urnas el próximo 15 de marzo y reivindica "la política útil frente al ruido" en la línea con lo manifestado por el presidente autonómico del PP y candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El Comité de Campaña estará compuesto por: Andrea Ballesteros (directora de campaña; Samuel Casado (gerente de campaña); José Manuel Pérez Prieto (eesponsable de prensa y comunicación; Eduardo Javier Ortiz Olaiz (responsable de actos públicos y movilización; Sergio Montoya Ruiz de Angulo (responsable de actos sectoriales); Carmen Santillana del Río (responsable de campaña digital y redes sociales; Víctor Manuel Arnaiz López (responsable de programas; Álvaro de Diego Alegre (responsable de asesoría jurídica); Sonia Hoyuelos Gómez (responsable de voto por correo); Marta Ausín Castroviejo (responsable de mailing); José Antonio Antón Quirce (responsable de interventores y apoderados); Carolina Álvarez Delgado (responsable de voto exterior); Francisco Javier Martínez Arranz (responsable de argumentarios) y Javier Díez Rubio (responsable de movilización digital).

Los responsables comarcales de campaña serán: Alberto Rasero (Aranda Ribera); Arturo Pascual (Briviesca-Bureba); Raquel Contreras (Burgos-Este); José Antonio de los Mozos (Burgos- Oeste); Mario Ortega (Lerma- Arlanza); Belén Vélez (Miranda-Ebro); Ramiro Ibáñez (Salas-Pinares) y Manuel Villanueva (Merindades).