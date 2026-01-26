OCU logra un acuerdo con Farmaferoles para atender las reclamaciones de más de 3.000 usuarios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido la notificación judicial que confirma la homologación del acuerdo alcanzado con la farmacia online Farmaferoles, tras la acción de cesación presentada por reiterados incumplimientos en los plazos de entrega y las devoluciones a muchos de sus clientes.

Gracias a este acuerdo, Farmaferoles revisará los más de 3.000 casos presentados por OCU desde octubre de 2019 a través de su plataforma Reclamar y subsanará los incumplimientos o a devolver las cantidades abonadas cuando corresponda. Además, la empresa se compromete a mejorar su servicio, ajustar su publicidad a su capacidad real y cumplir estrictamente la normativa de consumo.

En este acuerdo se recoge también la adhesión de este comercio, que tiene sede física en Burgos, en la calle Bartolomé Ordóñez, al Sistema Arbitral de Consumo, que debe formalizarse antes de que acabe el presente mes de enero. Este sistema destaca por facilitar la resolución de conflictos de forma sencilla, rápida y gratuita para el consumidor.

Además, planifica un canal prioritario de atención de Farmaferoles para las denuncias presentadas a través de OCU, con respuesta máxima en un plazo de tres días hábiles, a través de un correo electrónico específico.

La homologación supone un paso decisivo para que los consumidores afectados reciban una solución efectiva. OCU supervisará el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la empresa. Y anima a los afectados a plantear sus problemas a cualquier empresa a través de 'Reclamar', su plataforma online gratuita y abierta a todos los consumidores.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Farmaferoles para confirmar la información facilitada por OCU, sin obtener ninguna respuesta.

La Organización de Consumidores y Usuarios informó en agosto de 2024 de la presentación de una demanda civil en los juzgados de Burgos contra la farmacia online Farmaferoles por incurrir de forma continuada en prácticas comerciales desleales contra los consumidores y acumular más de 1.000 reclamaciones en aquel momento, ahora la cifra se actualiza hasta las 3.000 quejas.

Según recordó OCU, los consumidores cuentan con protección prioritaria en el ámbito de los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y de higiene personal, justo el tipo de artículos que vende este comercio, que destaca por disponer en su web de importantes promociones.

La mayor parte de las reclamaciones contra Farmaferoles tienen que ver con pedidos no entregados ni reembolsados, pedidos en malas condiciones o caducados, así como amplios retrasos en el plazo de entrega.

Este colectivo recordó que la Ley General de Defensa de los Consumidores establece un plazo máximo de entrega de 30 días en las compras a distancia, como son las realizadas a través de la web.