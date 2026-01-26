Javier Gallo toma posesión como secretario general del Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El habilitado nacional Javier Gallo Terán tomó este lunes posesión del cargo como nuevo secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Burgos en un acto presidido por la alcaldesa, Cristina Ayala, y en el que el funcionario ha estado acompañado por buena parte de sus compañeros, muchos de ellos también funcionarios con habilitación nacional.

La plaza le fue adjudicada en septiembre del año pasado, y su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 21 de enero del presente 2026.

Javier Gallo ha estado ejerciendo de secretario en funciones desde la jubilación de Francisco Javier Pindado, a mediados de 2025.

El anterior secretario se despidió del Pleno municipal en una sesión ordinaria en abril de 2024. Llegó al puesto llego al puesto en el año 2019, fue nombrado por Daniel de la Rosa, entonces alcalde de Burgos, y se jubiló tras cinco años en el puesto y 40 de carrera profesional, en diferentes ayuntamientos de la geografía nacional. «He conocido a 13 corporaciones y 300 concejales, así como a 10 alcaldes», señaló entonces.

Ya entre sonrisas Pindado recordó que «los alcaldes de derechas me decían que era de izquierdas y los de izquierdas que era de derechas, pero mi consuelo es que de diez alcaldes, la mitad han sido de derechas y la otra de izquierdas».