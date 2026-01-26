Heridas dos personas en un atropello en Burgos

Archivo - Sucesos.- Cuatro heridos en una colisión entre una ambulancia y un turismo en la Avenida Cantabria de Burgos.JCYL - Archivo

Dos personas mayores resultaron heridas en un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 18.44 horas en la que se informaba del atropello de dos personas mayores.

En el aviso se señalaba que el atropello se había producido en la conexión de las calles Santa Cruz con Valencia del Cid, paralela al bulevar. Según la información facilitada por el 1-1-2, un turismo ha atropellado a dos personas mayores.

El centro de emergencias ha trasladado el aviso a Policía Nacional y a Policía Local de Burgos, así como a Emergencias sanitarias que envía recursos para atender a los dos heridos que, según esta misma información, están conscientes.