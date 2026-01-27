Investigan en Burgos dos denuncias de falsos funcionarios que acuden a domicilios para pedir datos personales

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Las ciberestafas son una de las principales preocupaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las que los delincuentes aprovechan el anonimato que permiten las nuevas tecnologías. Pero también sigue habiendo delincuentes que optan por el modelo tradicional, el de estafadores que buscan el cara a cara y se hacen pasar por lo que no son para engañar.

Es el caso de al menos dos denuncias que han llegado recientemente la comisaría de la Policía Nacional en Burgos en las que delincuentes acuden directamente a los domicilios y se hacen pasar por funcionarios públicos. Con esa carta de presentación, según ha podido saber este periódico, lo que buscan es solicitar datos personales de las víctimas.

Incluso, han llegado a pedir dinero por cuestiones relacionadas con el empleo o cargo que dicen ostentar. En uno de los casos, se hacía pasar por funcionario de la Dirección General de Tráfico (DGT) y quería cobrar una multa. Algo que, obviamente, la DGT no hace.

Este tipo de estafas suelen reproducirse de forma cíclica, como los falsos instaladores del gas o los falsos técnicos de instalaciones eléctricas que acceden a las viviendas y cometen robos en los domicilios.

Estas denuncias en la comisaría de Burgos coinciden en el tiempo con un mensaje que se ha compartido recientemente en redes sociales en el que se aleta sobre la presencia de delincuentes que se hacen pasar por empleados del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre este tipo de intentos de estafa, en la comisaría de Burgos no les consta ninguna denuncia presentada, a día de ayer.

En estos mensajes por las redes sociales se comparte la imagen de un aviso en el que se advierte de la presencia de este tipo de personas. En el aviso, con una redacción bastante deficiente que puede indicar que se trate de un bulo, se afirma que los delincuentes que llaman a la puerta «tienen documentos y membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación para el próximo censo». Lo que buscan, según este aviso compartido en redes sociales, es conseguir los datos personales e, incluso, solicitan tomar una fotografía.

Acuden con ordenador portátil, máquina biométrica y un listado de nombres. En el aviso se alerta de que «no existe tal iniciativa por parte del Gobierno», por lo que se advierte de que «todo es falso» y se pide que no se dé ninguna información personal. A su vez, se pide que se comparta el mensaje entre conocidos y familiares.