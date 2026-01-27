Estudiantes de Psicología de México profundizan en el ámbito del neurodesarrollo en la UBU

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

“Un curso diseñado para dar las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para convertir la comprensión teórica en una práctica transformadora”. Así define el curso ‘Neurodesarrollo’ una de sus organizadoras, Elvira Mercado Val que, junto a Sara Sáez Velasco, han logrado abordar, durante una semana, los principales conceptos de este área, tan compleja y amplia, desde la atención temprana o el neurodesarrollo anatómico y funcional, “hasta aspectos muy concretos y aplicables”, como las evaluaciones con pruebas neuropsicológicas, la guía Portage, el WIS 5, McCarthy u otras pruebas complementarias.

De hecho, el sentido práctico de esta formación es uno de los aspectos que destaca Sara Sáez, que apunta que tanto ella, profesora de la Facultad de Educación, como Elvira Mercado, de la Facultad de Ciencias de la Salud, “venimos de contextos de la práctica en el terreno, con experiencia laboral tanto en infancia como en un trabajo más clínico con pacientes con daño cerebral o con otro tipo de patologías”. Esto hace que el enfoque práctico haya estado presente durante todo el curso, trabajando con casos clínicos reales, participando en talleres vivenciales sobre neuroimagen y otras técnicas complementarias, así como con una visita al centro Estela, que escolariza alumnos con diversas discapacidades psíquicas y en el que los estudiantes, todos del último año de Psicología en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) de Tijuana, México, han podido comprobar cómo se aplican todas esas técnicas en un contexto real.

Oded Escapita, estudiante de Psicología Infantil y que ya había participado previamente en investigaciones relacionadas con TEA y con la transferencia social del dolor, señala que lo que más le ha interesado es “todo el conocimiento que nos han estado impartiendo sobre neuroanatomía, estimulación temprana y las diferencias que hay en los protocolos de atención temprana aquí en España”. Coincide en ese aspecto con la experiencia de una de sus compañeras, Lizeth Barrera, estudiante de Psicología Clínica, que explica que “si bien en México tenemos maestros que son neuropsicólogos y demás, las pruebas que manejamos no son tan habituales o no tenemos el acceso a ellas”.

Sara Sáez reconoce que en España “tenemos mucha suerte” ya que se cuenta con “muchísimos recursos para poder atender desde edades tempranas a menores con dificultades, ya prácticamente desde el primer mes de vida”, algo que se ha demostrado que puede resultar “crucial” para el posterior desarrollo de los niños y niñas. Por su parte, Elvira Mercado añade la posibilidad de que esta colaboración, que ha sido la primera que se ha llevado a cabo con la universidad mexicana CETYS se mantenga en el tiempo.