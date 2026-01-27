La Fundación ”la Caixa” promueve 519 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El programa de inclusión laboral Incorpora, impulsado por la Fundación ”la Caixa”, facilitó en 2025 un total de 519 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en Burgos.

El balance anual del programa vuelve a poner de relieve el papel clave de las 130 empresas burgalesas que han colaborado a lo largo del año apostando por un modelo de contratación más inclusivo.

Pese a los altos niveles de ocupación registrados en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual. Factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud física o mental continúan dificultando el acceso al mercado laboral de miles de personas.

Para reducir estas brechas, la Fundación ”la Caixa” impulsa desde 2006 el programa Incorpora, iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial.

En el último año, el programa ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11 %, más de tres puntos por encima de la masculina, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2025.

Esta desigualdad estructural del mercado laboral se acentúa especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que afrontan barreras adicionales, como la precariedad económica o las dificultades de conciliación, factores que limitan de manera significativa sus oportunidades de inserción laboral.

En este escenario, de las más de 39.000 inserciones registradas por el programa en 2025 en toda España, el 53,27 % correspondió a mujeres, un dato que pone de manifiesto el impacto positivo de las actuaciones desarrolladas para favorecer su acceso al empleo. En Burgos, de las 519 contrataciones impulsadas, 245 correspondieron a mujeres.