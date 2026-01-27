Sonora presenta en FAE sus oportunidades de inversión ante empresarios e instituciones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Encabezados por la subsecretaria de Promoción y Fomento Económico y Turístico de la Secretaría de Economía y Turismo, Brenda Córdoba, representantes del estado mexicano de Sonora mantuvieron el pasado viernes una reunión en la Confederación de Asociaciones Empresriales de Burgos (FAE) con empresarios burgaleses para dar a conocer las oportunidades de inversión y colaboración que ofrece este territorio fronterizo del noroeste de México.

El encuentro, estuvo promovido por el presidente de FAE, Nacho San Millán, quién actuó como anfitrión de una delegación interesada en estrechar lazos con el tejido productivo local. Entre las empresas burgalesas presentes se encontraban, entre otras, Benteler y Skreeting, compañías con una marcada proyección industrial e internacional, además de diferentes miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación.

La reunión tuvo también un destacado componente institucional, con la presencia del viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, y del concejal del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, lo que subraya el interés de las administraciones por apoyar iniciativas que favorezcan la internacionalización empresarial y la atracción de inversiones.

Durante su intervención, la delegación sonorense expuso las principales fortalezas económicas de Sonora, un estado estratégico por su situación fronteriza con Estados Unidos, su potente base industrial y su especialización en sectores como la automoción, la aeronáutica, la minería, la agroindustria, la logística y las energías renovables, además de un creciente desarrollo turístico. Sonora destaca asimismo por su estabilidad institucional, su red de infraestructuras y su experiencia en la captación de inversión extranjera.

Este encuentro en Burgos se enmarca en la agenda de reuniones que los representantes de Sonora están manteniendo en España coincidiendo con la celebración de Fitur, feria en la que México ha sido el país invitado en esta edición. En este contexto, la delegación sonorense también ha mantenido reuniones con el presidente de CEIM y con empresarios madrileños, con el objetivo de explorar posibles alianzas y proyectos conjuntos.