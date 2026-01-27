El Colegio La Merced gana la X Liga de debate preuniversitaria de la UBU

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

‘¿Debería la juventud priorizar la vocación frente a la estabilidad económica?’. Es una pregunta que seguro se ha pasado por la cabeza de la mayoría de los estudiantes que se enfrentan a sus últimos años en el instituto, pero varios alumnos y alumnas de los colegios de La Salle, La Merced, Campolara y Niño Jesús la han analizado en profundidad durante los últimos días para preparar su participación en la X Liga de debate preuniversitaria de la UBU, que tuvo lugar ayer. Los finalistas, que como resultado del sorteo tuvieron que defender ambas posturas, fueron los colegios Niño Jesús y la Merced, resultando ganador este último.

Sara Herrero Sánchez, alumna de 1º BACH del colegio La Merced, reconoce que al principio “no sabíamos muy bien por dónde tirar, pero una vez que ya supimos el tema y empezamos a prepararlo, creo que nos hemos entendido muy bien entre todos y también nos lo hemos pasado bien”. Su compañera Teresa Martínez, de 2º BACH, cree que han tenido suerte al poder defender ambas opiniones ya que “llevábamos bien preparadas las dos posturas por igual, porque nos intercambiábamos, y así hemos conseguido participar todos”.

Por su parte, Ainhoa García, que se ha incorporado este curso en el Niño Jesús en 1º BACH, destaca que, aunque no tenía experiencia previa en enfrentarse a público, se ha sentido cómoda. “Me ha gustado mucho, me ha parecido un lugar seguro para hablar”, asegura. Su compañero Adrián Moral señala que “el colegio ciertamente nos prepara para estas situaciones, porque sí que salimos mucho a hacer exposiciones a la clase”, algo que, en su caso, se suma además a su experiencia en el mundo del teatro. Ambos admiten que, pese a haber preparado correctamente ambas posturas, les ha resultado más sencillo defender la prioridad de la vocación frente a la estabilidad económica ya que es la opinión que ellos comparten. Su compañero de equipo Álvaro de Santiago Sánchez recibió el premio a mejor orador.

La vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez, alabó “la claridad, la puesta en escena y el uso de la dialéctica desde el respeto” que han demostrado todos los equipos, y ha puesto en valor este tipo de iniciativas que persiguen fomentar entre el alumnado la adquisición de habilidades transversales como como la oratoria, la argumentación y la búsqueda de información rigurosa.