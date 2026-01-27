Intervienen en un incendio en la iglesia de la barriada militar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios de urgencia intervienen en un incendio en un antiguo cuartel en la calle Vitoria. El centro de emergencias recibía una llamada a las 17:46 horas que alertaba sobre un incendio en un edificio de la calle Vitoria que, según informa el alertante, es una antiguo edificio militar. Finalmente, el incidente se registró en el interior del edifico anexo, la iglesia, ya cerrada desde hace décadas, de la barriada militar.

El alertante indica, además, que hay un hombre afectado por el incendio dentro de la capilla del edificio. Se ha trasladado desde la Sala del 1-1-2 aviso a Policía Local y Nacional, a Bomberos de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos al lugar para atender a un varón de unos 70 años.

Posteriormente, ya en el lugar se confirma que se trata de un varón de 43 años, que es atendido por una unidad medicalizada de emergencias (UME), para posteriormente trasladarlo al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).