Dos heridos al chocar un camión y un turismo en la AP-1 en Burgos

Dos personas han resultado heridas en un accidente en la AP-1 en Burgos. El centro emergencias del 1-1-2 recibía varias llamadas a las 17:44 horas que alertan sobre un accidente en el kilómetro 37 de la AP-1 sentido Vitoria, en Briviesca.

En los avisos se informa de que se trata de un accidente en el que hay implicados un turismo y un camión y como consecuencia el turismo ha chocado con la mediana. También se informa de que hay dos varones conscientes para los que se solicita asistencia sanitaria.

El centro de emergencias avisó del accidente a Emergencias Sanitarias-Sacyl, Policía Local de Briviesca y Guardia Civil de tráfico de Burgos.