¿Merece la pena alquilar un piso en Burgos? Sigue siendo rentable, aunque con más riesgos legales

Poner una vivienda en alquiler en Burgos puede parecer, a primera vista, una inversión segura. La rentabilidad media en la capital burgalesa cerró 2025 en el 5,8%, una cifra que mejora casi un punto respecto a 2020 y que sitúa a la ciudad por encima de otras capitales como León, Soria o Salamanca, según el estudio anual de Fotocasa. Este rendimiento sigue siendo atractivo para muchos propietarios, aunque está condicionado por normas legales, fiscales y contractuales que han cambiado en los últimos años y que conviene conocer con detalle antes de sacar un piso al mercado.

A nivel regional, la rentabilidad media de la vivienda en Castilla y León ha bajado ligeramente en el último año, pasando del 7,1% en 2024 al 6,9% en 2025. El motivo no está en una caída del precio del alquiler, que continúa creciendo cerca del 7% anual, sino en el fuerte encarecimiento del precio de venta de la vivienda. En algunos casos ha subido hasta un 20%, lo que obliga a comprador que pretende invertir en una vivienda para alquilar a un desembolso económico inicial más alto, incluidos los gastos de gestión, registro y notaría, y reduce el rendimiento final.

Una rentabilidad cercana al 6% en Burgos sigue siendo sólida en comparación con otros productos financieros, aunque muchos propietarios ya no se guían únicamente por los beneficios. La sensación de inseguridad jurídica pesa cada vez más en sus decisiones, como señala un estudio elaborado por Spotahome. Un 61% de los arrendadores teme los impagos, un 58% la ocupación ilegal y un 57% los daños a la vivienda. Los cambios en la legislación preocupan también a más de la mitad.

Rentabilidad, duración y subidas: claves para alquilar vivienda en Burgos en 2026

Parte de esa incertidumbre se relaciona con la duración de los contratos. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que los inquilinos pueden permanecer en la vivienda durante cinco años si el propietario es una persona física, o hasta siete si el arrendador es una empresa. Estos contratos se prorrogan de forma automática si ninguna de las partes comunica lo contrario en plazo. Además, pueden extenderse hasta tres años más si no hay acuerdo entre propietario e inquilino. En la práctica, esto puede traducirse en relaciones contractuales que superan ampliamente el marco inicialmente previsto.

Por otro lado, el casero no puede subir el precio del alquiler de forma libre. Desde 2025 se aplica un índice oficial —el IRAV— que sustituye al tradicional IPC para limitar las actualizaciones anuales del precio. Este índice se sitúa actualmente en torno al 2,2%, lo que significa que, salvo pacto expreso en el contrato, no se pueden aplicar subidas que reflejen el comportamiento del mercado. El propietario debe notificar además cualquier actualización con antelación. Si no lo hace, no puede exigir el pago retroactivo de la diferencia.

La nueva Ley de Vivienda también ha introducido la posibilidad de declarar zonas tensionadas, donde las subidas de precios están limitadas y deben ajustarse a valores de referencia oficiales. En Castilla y León todavía no se han designado zonas de este tipo, pero los ayuntamientos podrían solicitarlo si se cumplen ciertos requisitos. Mientras tanto, ciudades como Burgos viven una presión creciente sobre el mercado del alquiler, provocada por la escasez de oferta y una demanda que no deja de crecer.

Esa escasez tiene relación directa con la percepción de riesgo por parte de los propietarios. Según Spotahome, muchos prefieren mantener su piso vacío o ser más selectivos a la hora de elegir inquilino. Esta situación perjudica especialmente a quienes tienen menor poder adquisitivo o perfiles más inestables. Aunque la regulación intenta proteger al arrendatario, los efectos prácticos acaban excluyendo a los más vulnerables del mercado.

Las medidas que más apoyo recogen entre los propietarios, al margen de los incentivos fiscales, son las acciones políticas que aumenten la seguridad jurídica. Los arrendadores piden procesos más ágiles ante impagos, garantías frente a daños y un marco normativo más homogéneo. Hoy, las reglas cambian en función del territorio, y esa fragmentación es una fuente constante de incertidumbre para quienes tienen una o varias viviendas en alquiler.

En este contexto, alquilar un piso en Burgos puede seguir siendo rentable, aunque conviene conocer bien las condiciones. La legislación actual protege al inquilino, pero también impone obligaciones claras para el arrendador. Es importante revisar bien los contratos, entender cómo funcionan las prórrogas y conocer qué límites existen sobre la subida del precio. Solo así es posible mantener una relación de alquiler estable y evitar sorpresas que, a largo plazo, afecten a la rentabilidad real de la inversión.