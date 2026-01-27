El comisario de Palencia asumirá el mando en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El hasta ahora comisario de la Policía Nacional de Palencia, José Carlos Donoso, será el nuevo jefe de la comisaría provincial de Burgos. A falta de que se haga oficial, según ha podido saber este periódico, Donoso es el elegido para tomar el relevo de Jesús Nogales, que a finales del pasado deja la jefatura de Burgos con un nuevo destino en la embajada de Argelia.

Tras la marcha de Nogales en noviembre, estuvo como jefe accidental el comisario jefe operativo, Benito Martínez, quien estuvo al mando hasta el pasado 12 de enero, día que pasó de forma oficial a la jubilación. Desde entonces, el inspector jefe responsable de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Eloy Ladrón, ha asumido la jefatura accidental, responsabilidad que mantendrá hasta la toma de posesión del nuevo comisario. Donoso llegó a Palencia en marzo de 2025 y el regreso a su puesto de la anterior comisaria, Montserrat Marín, le dejaba sin plaza. Donoso se incorporó a la comisaría de Palencia desde la comisaría de Valladolid, donde era el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana.