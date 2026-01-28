El arte como destino del burgalés que imprime carácter al metro de Madrid

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El año 2026 marca el 90 aniversario del nacimiento de Eladio García de Santibáñez: E. G. de Santibáñez, para los devotos de su arte y para aquellos que sin serlo o saberlo se recrean cada jornada en las obras del burgalés. Por miles se cuentan a diario. Y es que pintor, escultor y muralista, el artista en cuestión es padre de hasta 18 murales y esculturas integradas en distintas estaciones del metro de Madrid, lo que, de paso, además de regalarle un público masivo, le convierte en el artista con mayor presencia artística en la red metropolitana.

Eladio García de Santibáñez nació el 23 de enero de 1936 en la localidad burgalesa de Santibáñez Zarzaguda, de donde toma prestado su nombre artístico. Su vocación le acompañó «desde siempre, a pesar de haber crecido en un entorno rural marcado por la dureza de la posguerra, poco propicio para el desarrollo artístico», relata la información distribuida con motivo de su aniversario. Confirmó sus anhelos al trasladarse a Burgos con su familia y fue aquel espíritu rompedor lo que le empujó a los 20 años a mudarse a Madrid, empeñado como estaba en aprender de los grandes maestros del Museo del Prado. Descubría entonces el Círculo de Bellas Artes, en el que resonó el pistoletazo de salida de unos años de vida bohemia en los que tuvo su estudio en la céntrica plaza del Dos de Mayo. Posteriormente viajó a París, donde descubrió nuevas corrientes artísticas, para regresar más tarde a Madrid en un momento, precisamente, en el que la pintura contemporánea comenzaba a consolidarse en la capital.

Tras una etapa de estudio y trabajo en la que explora la abstracción figurativa y el estilo monocromático, el artista comienza a tener nuevas inquietudes e inicia un proceso de evolución creativa que le lleva a explorar nuevas formas de expresión. De esta búsqueda nace su obra más personal y característica, a la que denomina ‘Formas en el espacio’, una investigación plástica que se convierte en el eje central de su producción artística y con la que ha recorrido España y parte del mundo: Colombia, Noruega, Francia, Alemania... Noventa años de vida, pues, dedicados al arte, «marcados por una constante evolución desde la pintura figurativa hacia un lenguaje propio, profundamente personal tanto en el tema como en la ejecución», celebran sus seguidores. Esta obra pictórica se traslada también a proyectos escultóricos y murales realizados en materiales como pintura pétrea, cerámica, acero y hierro.

En este contexto destacan especialmente los 18 murales citados, realizados en el suburbano madrileño desde la década de los años 70. «Una auténtica exposición abierta en la que sus formas imaginarias, ingrávidas y flotantes evocan una intuición interior del artista y buscan representar la evolución de la materia en el universo, regidas por una ley natural armónica y dinámica», detallan los que conocen su arte. Los mismos que afirman que para Eladio García de Santibáñez «el arte no ha sido una elección, sino un destino».

E. G. de Santibáñez, en su estudio.ECB

Hoy, con nueve décadas de historia en sus manos creadoras, el artista burgalés sigue mirando al futuro para demostrar que la curiosidad creativa no entiende de edad ni de calendarios: «90 años de arte, 90 años de belleza y de un legado vivo que invita a seguir descubriendo la trascendencia de las formas y el misterio de la materia». 90 años que el propio autor celebraba con gozo en redes sociales con un mensaje que encierra su propósito aún hoy: «Yo soy el que quisiera sentir con tal fuerza que la intención de mi obra se desbordase sobre el espacio infinito, como fruto y parte de la evolución cósmica, fundiendo mis afanes con los afanes de los demás hombres».