'Arte con valor'. Estos son los artistas, las fechas y las asociaciones beneficiadas

De izquierda a derecha: Jorge Jiménez Quirce, coordinador del ciclo, María José de la Fuente (Dona Médula), Rosana Cano (Fundación Caixa Castilla y León) y Ramón Alegre (Foro Solidario) presentaron el ciclo 'Arte con valor'.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Es un fijo en la programación musical de la ciudad, un evento en un espacio poco habitual para conciertos. Y es que es un ciclo con mucho más que música o arte. Tiene el objetivo de unir y ayudar. El ciclo 'Arte con valor' de la Fundación Caja Burgos y Fundación laCaixa regresa con su programación de invierno. Es las once ediciones de este ciclo que nació como "forma de unión entre cultura y solidaridad, cultura son las personas del territorio que nos emocionan con su música, su arte o su danza y lo ponen al servicio de las entidades sociales que ejercitan a diario lo mejor de este mundo que es la solidaridad por el otro", señaló el director de Foro Solidario, Ramón Alegre.

La cita vuelve un año más con cinco propuestas musicales hasta el mes de mayo y una performance en torno a la danza y en un espacio aún menos convencional. "Buscamos unir a artistas locales y entidades locales para encontrarse porque ellos no saben a quién beneficia su concierto ni los otros que artista actuará a su favor, después ya están en contacto para futuros encuentros o colaboraciones", señaló alegre.

El objetivo es "reivindicar el papel de la cultura en como herramienta para facilitar la inclusión y la transformación social, porque la cultura unifica a todos porque todos tenemos el derecho de disfrutarlo", señaló la responsable de Fundación laCaixa en Castilla y León, Rosana Cano. La entidad participa en las últimas dos ediciones de once, cuya programación a coordinado Jorge Jiménez Quirce quien resaltó que "en este tiempo se han realizado 40 conciertos con el objetivo de apoyar a las más de 60 entidades sociales que operan en la provincia".

Una programación única que permite que el Foro Solidario se convierta en un centro de escenario con citas musicales que tienen relación con determinados días internacionales. La primera cita será especial para la familia de la Asociación de Donantes de Médula Ósea. "Nosotros tenemos el caso de una bebé que superó el trasplante de médula ósea, hoy ese bebé tiene siete años y podrá venir a disfrutar del primer concierto", señaló la portavoz de la asociación María José de la Fuente. Ella puso voz a los beneficiarios de este ciclo. "Es de agradecer la colaboración con artistas burgaleses porque nos dan visibilidad primero, pero, sobre todo, es un apoyo para el trabajo que hacemos".

Las entradas pueden adquirirse a un precio de siete euros a través de los canales habituales de la Fundación Caja de Burgos: en la web, en las taquillas de Cultural Cordón y el Centro de Arte Caja de Burgos. También se ha habilitado una Fila Cero por el mismo importe como aportación a la entidad beneficiaria sin derecho de acceso al concierto.

Los conciertos arrancan el próximo 30 de enero con Luspaña en favor de la Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos (ADMOBU); el 20 de febrero sigue con Noemí Domarco y Miguel Ángel Azofa en valor de Payasos de Hospital; 13 de marzo Plata o Plomo cantará en favor de la Asociación para la Defensa de la Mujer 'La Rueda'; el 10 de abril Silma y Moure recitarán y cantarán versos en favor de Alcer Burgos; el 15 de mayo se cierra la primera fase del ciclo con Monismáticos que cantarán por África Camina. Además, se prevé una performance participativa en la residencia de ancianos Cordia se organizará 'Baila por ellas' el domingo 10 de mayo donde se mezclarán estilos de danza para demostrar que el baile es una forma de comunicación colectiva capaz de generar bienestar, conexión y vivencia cultural compartida desde la alegría y la energía de grupo.