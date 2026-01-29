La alcaldesa de Palencia se despide del comisario jefe de la Policía Nacional tras su marcha a Burgos

La alcaldesa de Palencia se despide del comisario jefe de la Policía Nacional.Ayuntamiento de Palencia

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, mantuvo hoy un encuentro de despedida con el comisario jefe de la Policía Nacional en la capital palentina, José Carlos Donoso, quien deja su cargo para asumir la jefatura provincial de la Policía Nacional en Burgos.

El cambio se produce después de que la comisaria Monserrat Marín solicitara oficialmente su reincorporación al frente de la comisaría de Palencia, tras haber ocupado durante cuatro años el puesto de directora ejecutiva de la Agencia Europea para la Formación Policial (CEPOL) en Budapest.

Durante el acto, la regidora transmitió sus mejores deseos al comisario Donoso en su nueva responsabilidad y le agradeció personalmente el trabajo desarrollado al frente del cuerpo en Palencia. Miriam Andrés subrayó especialmente la fluida y constante colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional, una coordinación que, día a día, “contribuye a consolidar a Palencia como una ciudad segura” para sus vecinos y visitantes.