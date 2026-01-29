Burgos oferta cuatro contratos de formación para jóvenes menores de 30 años

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Servicio de Personal del Ayuntamiento de Burgos lanzó una nueva oferta de empleo destinada a cubrir cuatro puestos de trabajo mediante contratos de formación, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas jóvenes recientemente tituladas, según informaron hoy fuentes del Consistorio burgalés.

Las personas interesadas en optar a estos puestos deberán tener menos de 30 años y haber finalizado sus estudios en los últimos tres años, ampliándose este plazo a cinco años en el caso de personas con discapacidad. El periodo de contratación será de un máximo diez meses. En concreto, la convocatoria incluye un puesto de arquitecto/a técnico para el área de Licencias, un puesto de ingeniero/a civil o ITOP también para el área de Licencias, y dos plazas de oficiales de primera (albañiles) destinadas al área de Patrimonio.