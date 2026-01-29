El campo burgalés no se rinde: más de 600 tractores y 5.000 kilos de patatas frente a Mercosur

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Lo llevaban advirtiendo desde hace tiempo y no iban de farol. Las movilizaciones promovidas por el sector agrario contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur permanecerán vigentes hasta que se rompa definitivamente la baraja. De nada sirve que el tratado permanezca en stand by y que los partidos políticos traten de arrimar el ascua a su sardina. Frente a las promesas y las buenas palabras, el campo burgalés ha vuelto a salir este jueves a la calle con una nueva tractorada capaz de congregar a unos 1.500 agricultores y ganaderos.

Más de 600 tractores irrumpían esta mañana, partiendo desde Villafría, con el objetivo de atravesar la calle Vitoria. La manifestación a pie, convocada a las 11 horas, saldría con algo de retraso desde el estado municipal de El Plantío. Allí se ubicaba un camión con 5.000 kilos de patatas, donadas por Arreba y la cooperativa El Carmen de Montorio, para su posterior reparto frente a la Diputación. Con bolsas, por cierto, cortesía de Comercial Ortiz.

Aviso a navegantes. «Señores políticos, no nos vamos a cansar de reivindicar ni de defender nuestros derechos», proclamaba el secretario provincial de UPA, Gabriel Delgado, consciente de las maniobras en marcha para impulsar el polémico tratado con Mercosur «después de que le hayan tumbado» al requerirse una evaluación jurídica por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En la misma línea, el coordinador de COAG en Burgos, Diego Saldaña, urgía «medidas de salvaguarda y controles sanitarios» frente a la competencia, en desiguales condiciones, que traería consigo la entrada de productos procedentes de terceros países. De lo contrario, «no nos vamos a fiar de nuestros políticos ni de ningún acuerdo». Por no hablar de la Política Agraria Común (PAC), con el sector pendiente de que «se nos aclare en qué aspecto se nos va a rebajar el 20% para 2028).

«Solo estamos pidiendo rentabilidad de nuestras explotaciones, y para eso necesitamos ayuda de toda la sociedad», enfatizaría posteriormente la presidenta provincial de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Susana Pardo, en defensa de la «soberanía alimentaria». Desde Asaja, mientras tanto, su nuevo presidente, David Martínez, quiso subrayar que «tenemos que luchar por nuestros intereses, que coinciden con los intereses de todos los ciudadanos aunque algunos todavía no lo vean».

La unidad de acción que convirtió a Burgos en ejemplo para todo el país volvió a quedar patente con la presencia de Agricultores y Ganaderos Unidos (AGU). En nombre de dicha plataforma, Juan Francisco Cristóbal pedía un «voto de confianza» para el campo porque «nos guste o no, necesitamos un agricultor y un ganadero tres veces al día».

Con la manifestación a pie ya en marcha, los tractores avanzaban por la calle Vitoria hasta confluir a la altura de la sede del PSOE. Allí les esperaba el presidente de la Ejecutiva Provincial, Gerardo Triana, dispuesto a recibir el manifiesto consensuado por las organizaciones profesionales agrarias (Opas) y los independientes. Durante el encuentro, Rosa Arce (AGU) instaba al Gobierno a «defender a nuestros agricultores y ganaderos» mientras Delgado lamentaba que se les haya dejado «de lado». Tomando nota del malestar del sector, Triana no desaprovecharía la ocasión de reafirmar el rechazo de su partido a la nueva PAC.

De ahí a la sede del Partido Popular; con su presidente, Borja Suárez, esperando la llegada de la comitiva. Ya de puertas hacia dentro, reunido con los representantes de todas las organizaciones, reconocería que el acuerdo es «malo para los intereses de nuestros agricultores». Al menos en «la parte que está sin resolver» en clave alimentaria. Por lo demás, considera que «el resto es bueno» para sectores como el automovilístico o el vitivinícola.

Por el camino, desde El Plantío hasta la Diputación, varios organizadores de la protesta hacían entrega de unas tablas que reflejan los bajos precios que perciben por sus productos en origen. Una vez culminado el reparto de patatas, el recorrido proseguía hasta la Escuela Politécnica del Campus Milanera. No en vano, las organizaciones agrarias han dejado clara su intención de continuar con las protestas y hacerlas extensibles al resto de la provincia. A falta de concretar fechas y lugares concretos, la idea es expandir las tractoradas a Aranda de Duero, Miranda de Ebro y cabeceras de comarca como Lerma.