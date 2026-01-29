El botín oculto en un local vacío delata a la banda que asaltó dos veces una panadería y robaba a repartidores en Burgos

Tres detenidos en Burgos con objetos robados tras una serie de robos entre el 19 y el 23 de enero.ECB

La actividad inusual en dos lonjas contiguas de una calle céntrica de Burgos ha permitido a la Policía Nacional desmantelar el centro de operaciones de un grupo dedicado al robo con fuerza y al hurto. La investigación comenzó cuando los agentes detectaron que la puerta de uno de estos locales, aparentemente sin uso, presentaba signos de forzamiento. Tras establecer un dispositivo de vigilancia discreta, los investigadores confirmaron sus sospechas el pasado 23 de enero, momento en el que observaron movimiento en el interior y decidieron intervenir con el apoyo de unidades uniformadas.

En el registro del local, los agentes localizaron a dos hombres y una mujer junto a una heterogénea colección de objetos cuya procedencia no pudieron justificar. Entre los efectos intervenidos destacaban dos bicicletas eléctricas valoradas en más de 800 euros cada una, un patinete, herramientas profesionales, teléfonos móviles y prendas laborales. El inventario del botín incluía también productos comestibles, chucherías y blísteres con monedas de euro, lo que condujo a los agentes a esclarecer una serie de delitos cometidos en un margen de solo cinco días.

Las gestiones posteriores confirmaron que gran parte de los comestibles y el dinero procedían de dos robos con fuerza perpetrados entre el 19 y el 23 de enero en la misma panadería. El grupo había hecho del establecimiento su objetivo recurrente en menos de una semana. Del mismo modo, las bicicletas eléctricas pertenecían a repartidores que habían denunciado su sustracción apenas un día antes; los delincuentes aprovecharon los breves periodos en los que los trabajadores dejaban sus vehículos sin vigilancia para realizar entregas en el centro de la ciudad.

Tras el reconocimiento de los objetos y su devolución a los propietarios, los tres implicados, todos ellos con antecedentes previos, fueron trasladados a la Comisaría Provincial de Burgos. Mientras la investigación permanece abierta para determinar si el local servía de almacén para otros robos aún no esclarecidos, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para uno de los varones.