Burgos elige la mejor cerveza de invierno de España en la final de la Copa Nacional

Entrega de premios de uno de los concursos de la Asociación de Cerveceros Caseros de España.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Si hay un lugar en España donde se entiende el concepto de "cerveza de invierno", ese es Burgos. El Fórum Evolución se convierte este sábado en el laboratorio nacional del homebrewing de alto nivel con la fase final de la VI Copa de Invierno, una cita que desembarca en la ciudad gracias a la Asociación de Cerveceros Caseros de Burgos (ACCB). Lejos de ser un simple encuentro de aficionados, el certamen reúne a elaboradores que rozan la maestría profesional, integrando la creación gastronómica y el conocimiento técnico en un evento que suma puntos a la candidatura Burgos 2031.

En esta competición no hay lugar para la sencillez de una caña estival. Las algo más de 70 cervezas que han alcanzado la ronda final son elaboraciones complejas, diseñadas para ser degustadas con la calma que exige el frío.

Entre las aspirantes destacan las winter ales, esas creaciones estacionales que recuperan la tradición belga y estadounidense de usar azúcares especiales y especias navideñas, logrando matices tostados y caramelizados que las cervecerías más ortodoxas de Alemania o Inglaterra suelen evitar.

El rigor del concurso lo garantiza un panel de 21 jueces acreditados por el Beer Judge Certification Program (BJCP), la autoridad mundial que certifica la solvencia de los catadores bajo estándares internacionales. Se busca solo una cerveza que "esté buena" y que cumpla con la precisión técnica que exige cada estilo. En el Fórum se evaluarán dos categorías, una general para estilos invernales y una especial centrada en esas winter ales que evocan el espíritu de la Navidad en cada trago.

Con más de mil asociados en España, la ACCE actúa como el gran referente europeo del movimiento, impulsando una cultura cervecera que prima la calidad y la formación continua. Este sábado, en el corazón de Burgos, se decidirá qué elaboradores han sabido domesticar mejor el frío a través de la malta.