FAE reclama a la Junta medidas de choque para blindar la competitividad de los concesionarios de automóviles

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha trasladado a la Junta de Castilla y León la urgencia de dotar de un mayor respaldo institucional a los concesionarios oficiales de vehículos, una actividad que la patronal burgalesa considera estratégica para el equilibrio económico de la comunidad.

Durante una reunión de trabajo mantenida este viernes con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez, los representantes del sector automovilístico en Burgos desglosaron las necesidades de una rama empresarial que atraviesa un contexto económico complejo y que requiere de medidas que refuercen su competitividad y estabilidad a largo plazo.

El encuentro contó con una amplia representación del sector a nivel nacional y provincial, incluída la presencia de Marta Blázquez y José Ignacio Moya, presidenta y director general de la patronal nacional Faconauto. A la cita también acudieron Julián Alonso, vicepresidente de FAE y representante de la asociación provincial Aconauto, junto al empresario burgalés Fernando de Santiago del sector y la secretaria general de la confederación burgalesa, Emiliana Molero, que expusieron las inquietudes de las compañías dedicadas a la venta de automóviles en Burgos.

La relevancia de este encuentro con el consejero, según explicó la patronal burgalesa, reside en el peso específico que los concesionarios tienen en el mapa laboral de Castilla y León, donde sostienen 5.300 puestos de trabajo directos y mantienen una red de 390 puntos de venta oficiales repartidos por toda la geografía autonómica. Ante este escenario, los representantes empresariales incidieron en la importancia de articular apoyos que permitan al sector adaptarse a las transformaciones del mercado y, sobre todo, garantizar la continuidad de un empleo que es vital para la vertebración del territorio.

Tras el intercambio de impresiones, FAE ha valorado de forma positiva la postura de Leticia García Sánchez, de quien han destacado su sensibilidad ante la problemática planteada por los concesionarios y su disposición a mantener un diálogo abierto y fluido con las organizaciones. Este contacto se integra en la estrategia de la patronal burgalesa de actuar como interlocutor directo ante las instituciones para trasladar propuestas que defiendan los intereses del tejido empresarial de la provincia e impulsen el desarrollo social y económico del conjunto de la comunidad.