Así bailaron la jota burgalesa 700 niños en la Plaza Mayor (en fotos)

700 niños de 17 colegios de Burgos bailaron al mismo ritmo la jota burgalesa en la Plaza Mayor.Oscar Corcuera

Una jornada divertida. Un día de colegio diferente. Un momento para recordar los bailes y canciones de ayer. Una actividad para inyectar burgalesismo en vena. Lo que se recuerda nunca se pierde y con ese afán se puso en marcha el programa ‘Una jota para San Lesmes’, dentro de los cursos de La Ciudad también enseña del Ayuntamiento de Burgos. El día cumbre es un día en la semana de celebración del patrón de la ciudad, cuando los escolares bailan la jota burgalesa todos juntos y entonando el Himno a Burgos. Algo que paso este viernes.

«Cada año vamos sumando más participantes de una actividad que no es solo el día de hoy, sino que los coles trabajan desde principios de curso», reconoce Lorena Renedo integrante del grupo de danzas Estampas Burgalesas que coordinan la actividad.

Todos colocados por orden, un total de 700 estudiantes de 3º de Primaria de 17 centros educativos de la capital calentaban con la música y las palmas antes del baile definitivo de su jota burgalesa desafiando a la lluvia que quería volver a aguar la fiesta del folclore burgalés. Cuando todos acaban el último ensayo y cuentan con el emplazamiento adecuado, el speaker que anima la actividad previa insta a los profesores a tomar la iniciativa. No hizo falta más excusa para que cada niño entonara el nombre de su tutor con intención de hacerlos bailar.

Todos ellos trabajan desde el mes de octubre en afinar los pasos de la Jota Burgalesa. Y más de uno guarda en el bolso de su abrigo la chuleta con el Himno a Burgos. Mientras abuelos y algunos padres se agolpan intentando encontrar a los suyos.

«Es una actividad muy bonita, en la que cada vez son más los centros que participan y desde Estampas ofrecemos una clase para todos en el mes de octubre y luego, los profesores, con algunas indicaciones siguen trabajándolo durante el curso, no es cosa de un día», señala.

Agradecen la implicación de los centros educativos y «hoy es una fiesta, a ellos les hace mucha ilusión y vienen muy animados de vivir todo», explica Renedo. Son 30 los integrantes de Estampas Burgalesas que coordinan la cita a soplo de dulzaina y golpe de tambor, todos saben que llega el momento cuando la alcaldesa y concejales se asoman al balcón del Ayuntamiento y la música empieza a sonar.

Alfonso Díez relató la historia de la Jota Burgalesa y como permitía a los burgaleses celebrar y honrar a San Lesmes sin pasar frío. Respecto al Himno a Burgos agradeció que, como en el estreno en la Plaza Vadillos, son los niños los que alzan la voz por la tierra sagrada donde todos nacieron y que trata, con estas iniciativas, mantener vivo la esencia de la identidad burgalesa a través de su folclore.