Atropellado un niño de cinco años junto a la Antigua de Gamonal

Un niño de cinco años ha resultado herido este viernes por la noche tras ser atropellado en la calle Vitoria en Gamonal, a la altura de la iglesia de la Real y Antigua. El suceso se ha producido alrededor de las 21:18 horas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias.

El aviso fue comunicado inicialmente por el Cuerpo Nacional de Policía, que confirmó que el menor se encontraba consciente en el momento de la intervención, aunque presentaba un golpe en la cadera. Al lugar del incidente se desplazaron también agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al menor.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del atropello ni sobre el estado clínico del niño, que fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia.