Las mejores cervezas caseras de invierno se citan en Burgos. Así fue la cata final en fotos

La cerveza de invierno se caracteriza por su color, sabor intenso y mayor gradación alcohólica para combatir el frío.TOMAS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un líquido bastante oscuro con una ligera espuma. Denso y de sabor fuerte con especias como canela, naranja... Es la característica básica de las cervezas de invierno elaboradas en casa. En una sala del Fórum 20 jueces testaban cada uno de los 70 botellines y muestras procedentes de toda España en la VI Copa de Invierno de Cerveza Casera que organiza la Asociación de Cerveceros Caseros de España y la Asociación de Cerveceros Caseros de Burgos.

Cada uno de los 21 jueces analizan el color, el olor y el sabor de cada una de las propuestas. Pero en la cata hay unos criterios básicos que cumplir. Cada una de las 150 variedades de cerveza tiene unos una receta básica que deben estar presentes en la evaluación. Pero cada receta de cerveza, como la de cualquier otro producto hecho de manera artesanal, no es igual cuando la hace uno mismo. Así que los ingredientes incorporados, y reflejados, deben aparecer en la cata.

Hacer tu cerveza en casa tiene nombres. El hombrewing se extiende poco a poco. Hace 24 años Francisco Javier (Patxi) Méndez probó «la cerveza de verdad» en su viaje de novios por Centro Europa. Se puso a investigar en como elaborar su propio producto. Hoy forma parte de la agrupación de cerveceros caseros de Burgos y forma parte del equipo que ha organizado la Copa de Invierno que se ha celebrado este sábado en el que cada chef de cerveza presenta sus propuestas «Son varios los concursos que hay, aquí se premia la mejor cerveza de invierno y la variedad winter ales con toques navideños, pero en otros momentos pueden ser campeonatos como Ipa Day o concursos por equipos», comenta Laura Gutiérrez. Ella y su marido, uno de los jueces hoy, empezaron a probar cervezas diferentes. Regentaban un bar y «queríamos buscar algo más que lo típico, empezamos a hacerlas en casa y nos gustó». Reconoce que, como las catas de vino, estos productos «tienen un punto más de calidad» en una «elaboración bastante sencilla donde no es necesaria una gran infraestructura».

Entre los que repartían las catas de cada una de las modalidades, Carlos García. El viaje a la región de El Bolsón en Argentina fue revelador. «Me tomé una cerveza en un bar y me cobraron bastante más de lo habitual, le pregunté si me veía cara de gallego o qué». Ahí le comentaron lo que era cerveza propia, que varias familias hacían 200 litros. «Estaba buena, probé las cinco que hacían en ese pueblo, acabé mal, pero al día siguiente no tenía resaca y ya me enganche a todo este mundo», señala. Argentina es uno de los países de gran tradición de cocinar su propia cerveza.

Esta es la receta básica para hacer cerveza en casa

La cerveza casera no requiere de grandes elementos. Una cocina, una olla, un macerador y un fermentador. Los ingredientes básicos: agua, malta o cebada malteada o torrefactada, lúpulos que se pueden obtener en pellets o en flor, y levadura. «A partir de los cuatro ingredientes básicos ya empiezas a añadir según tus gustos; toques cafeteros, cacao y todo lo que puedas imaginar, lo que te guste».

La cocción arranca con el agua y los granos y lúpulos. Se le añaden las especias y sabores deseados o que cumplan determinado tipo de cerveza. El agua caliente se mezcla con el grano y las especias y, después, se filtra, se mezcla con las levaduras, «es la que te hace la cerveza» para atemperar a 20 grados. El resultado final se coloca para macerar desde un día a tres meses o más. «En función del tiempo que lo dejes fermentando tendrá más gradación alcohólica o menos».

Con esta fórmula básica se elaboran estas cervezas que, al tener ingredientes 100% malta tienen un sabor único. Muy diferente a las industriales. «Las industriales tienen mucha fécula de patata o maíz y es eso lo que genera la resaca», explican los expertos de homebrewing que se va extiendo poco a poco por todo el país.

En Castilla y León son varias las asociaciones que, como en Burgos, reúnen a estos cerveceros caseros. También hay agrupaciones en Valladolid, Astudillo (Palencia) y dos en León. También hay un club de cerveceros que no elaboran, pero si catan... «Es un producto de calidad y cada vez somos más los que probamos», señala Méndez. En la asociación nacional hay mil elaboradores de cerveza. Talleres, manuales... Se empieza a afinar desde el tipo de agua hasta las características físicas de cada ingrediente. Algunos se lanzan a embotellar más allá de su casa. Son los denominados cerveceros nómadas que buscan un fabricante que elabore su receta a mayor escala y con el objetivo de comercializarse. Ganar estos concursos, como el Campeonato de Invierno de Burgos, permiten corroborar que la fórmula es buena y por qué no venderla.