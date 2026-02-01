Condenada a 3 años de cárcel por estafar en la venta de un coche que no entregó

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia de Burgos ha condenado a una mujer a una pena de 3 años de prisión por estafar a otra mujer en la venta de un vehículo que nunca le entregó. Además le impone una multa de 1.440 euros e indemnizar a la víctima con 24.670 euros, el coste del vehículo no entregado.

Los hechos se remontan al 29 de julio de 2020, cuando la acusada, que actuaba en representanción de ACS Style Cars, una empresa dedicada a la importación y exportación de vehículos, suscribió un contrato de compraventa con al denunciante, por un importe de 26.670 euros, para la adquisición de un Mercedes GLA 220 D 4MATIC AMG.

La víctima, según las indicaciones de la acusada, procedió a abonar esta cantidad en tres pagos mediante transferencias bancarias. Realizó un primer pago por importe de 7.400 euros el 6 de agosto de 2020, un segundo pago por importe de 7.240 euros en fecha 14 del mismo mes y un pago final de 10.000 euros en fecha 14 de septiembre de 2020.

Entre los meses de septiembre y octubre, la acusada fijó varias fechas para la entrega el vehículo, sabiendo que en ningún momento tenía la intención de entregarlo. La víctima se quedó sin el coche y sin el dinero abonado. La acusada acumula, al menos, hasta cuatro condenas por estafa y apropiación indebida.

El tribunal considera en el fallo que no hay ninguna duda de que la acusada quería estafar a la denunciante con la venta de un vehículo, haciéndole creer que cumpliría con lo acordado. Junto a los testimonios de dos testigos durante el juicio, la Audiencia considera probado el delito de estafa en la prueba documental aportada durante la vista oral.

La víctima firmó un contrato con la acusada, que nunca se reunió con ella y que la firma se hizo a través del correo electrónico, después de saber de la empresa a través de internet. Vio dos ofertas, una de un Land Rover, que se le salía de presupuesto. Preguntó por el otro vehículo, el Mercedes, y la acusada le dijo que se lo podía traer más barato de Alemania.

La víctima aportó las conversaciones en las que la acusada le iba dando largas durante cuatro meses, desde que estaba enferma, que había muerto su tía, que el vehículo no se podía matricular, que no le pasan la ITV. Así hasta en diez ocasiones habían concertado la entrega del vehículo sin que se llevase a cabo. Primero se fijó en Valencia y no se hizo, después le dijo que se hiciera en Burgos, «ya que tenía una entrega en León», para en otra ocasión decir que lo hicieran en en Madrid porque «no podían salir los trasportistas». Nunca llegó a confirmar la entrega, «siempre le dio excusas y largas», señala el fallo de la Audiencia.

Cuando eran tantas las excusas para no entregarle el vehículo, la víctima declaró en el juicio que aquello era «una tomadura de pelo» y que le iba a enviar un burofax de su abogado.

Entre las pruebas documentales aportadas en el juicio está el contrato suscrito entre la denunciante y la acusada para la búsqueda y adquisición del Mercedes por el precio de 24.670 euros. También está acreditado que realizó tres pagos a través de tres transferencias bancarias a una cuenta a nombre de la acusada.