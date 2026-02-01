La siniestralidad se dispara en dos calles de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dos puntos negros en Burgos a lo largo de los dos últimos meses. El primero, habitual cada año en las estadísticas de la Policía Local y el 112, es la avenida Castilla y León. El segundo, a priori no tan conflictivo en materia de siniestralidad vial, se ubica en la calle Esteban Sáez Alvarado. Entre diciembre y enero, ambas vías acumulan una decena de accidentes.

Pese a los badenes y la señalización para reducir la velocidad en algunos de sus tramos, la avenida de Castilla y León ha sido escenario de tres atropellos desde el pasado 19 de diciembre. Ese día, una mujer de 82 tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras ser arrollada en el cruce con la avenida Islas Canarias. Al cabo de unas doce horas, de madrugada, un hombre correría la misma suerte en la rotonda que confluye con la calle Severo Ochoa, siendo igualmente evacuado al complejo asistencial.

El tercer atropello en dicha avenida se produjo el pasado 12 de enero, a escasos metros del colegio Concepcionistas, dejando a una mujer de 52 años herida. A mayores, el 112 ha tenido que movilizar recursos sanitarios y policiales en otras cuatro ocasiones: el 11 de diciembre por una colisión entre dos vehículos, el día de Navidad por la caída de un motorista, el 12 de enero por el arrollamiento de un ciclista y este mismo viernes por un choque por alcance entre una furgoneta y un turismo.

Se da la circunstancia de que este último siniestro tuvo lugar en la confluencia de la avenida Castilla y León con Esteban Sáez Alvarado, que suma dos atropellos -el 9 de diciembre y este miércoles, 28 de enero- y otro accidente en apenas un par de meses. El siniestro en cuestión, el pasado 1 de diciembre, se saldó con un adolescente de 15 años herido -y posteriormente trasladado al HUBU- tras ser arrollado por un turismo mientras circulaba en patinete.

Según se refleja en la memoria de la Policía Local correspondiente a 2024, la avenida de Castilla y León se situó -junto a la calle Vitoria- en el top de puntos negros con cuatro atropellos. Ahora, en apenas dos meses, se han registrado tres incidentes de esta índole si contamos el que se produjo en el cruce con Esteban Sáez Alvarado.