Este es el top ten de los monumentos más visitados de Burgos. ¿Echas alguno en falta en la ruta?

Miles de años de historia. Más de 1,4 millones si pensamos en quienes pasearon por estas tierras en los tiempos más remotos de la prehistoria. Burgos tiene en su patrimonio y su historia uno de los grandes atractivos turísticos que, un año más, vuelve a sacar músculo mejorando cifras en gran parte de ellos. Los diez principales elementos turísticos de la ciudad, dos de ellos muy cercanos, atrajeron el año pasado 881.513 visitantes.
La cifra se mantiene respecto a los datos del año pasado en el que se registraron 883.000 viajeros en los principales elementos patrimoniales de la capital, a falta de contabilizar el Museo Provincial de Burgos que en 2024 rozó los 35.000 viajeros. Un dato que viene dado por el mejor comportamiento registrado por las dos joyas del patrimonio burgalés: la Catedral de Burgos y Atapuerca.
Catedral de Burgos
La Catedral de Burgos es el rincón más visitado de la ciudad de Burgos. Es el primer reclamo turístico de la capital. La seo gótica registró el año pasado un dato histórico: 450.000 visitantes, 20.000 más que el año pasado que lo sitúan por delante del Museo de la Evolución Humana si se incluye actividades y exposición permanente.
Museo de la Evolución Humana
La evolución humana es otro de los grandes atractivos de la oferta cultural y turística de la ciudad. Se registraron 149.000 visitantes a la exposición permanente, un dato que reduce actividad frente a los 165.000 del año anterior, pero que se gana con el incremento de la actividad cultural. Con esta se suman 397.600 entradas, un 10% más.
Yacimientos de Atapuerca
Los yacimientos de Atapuerca, aunque a unos 13 kilómetros de la capital, también están dentro del radio de acción de la capital. Sus 76.628 entradas lo convierten en el tercer recurso turístico más importante de Burgos y sus alrededores. En torno a la Trinchera del Ferrocarril, escenario de una de las películas españolas más vistas en Netflix el año pasado, se han registrado 2.100 visitantes más.
Cartuja de Miraflores
Este incremento permite que los yacimientos de Atapuerca desbanquen a la Cartuja de Santa María de Miraflores como el tercer elemento patrimonial de Burgos más visitado de la ciudad. Los cartujos acogieron en 2025 más de 66.900 entradas, que suponen un descenso respecto al año anterior de unas 8.000 visitas.
Monasterio de Las Huelgas
El quinto rincón que más visitantes atraen en la ciudad de Burgos obliga a desplazarse más allá del centro, aunque no hace falta llegar a Fuentes Blancas. Se trata del Monasterio de Las Huelgas que registró 55.118 entradas, lo que supone un ligero descenso de 1.700 respecto a 2024.
Museo del Retablo-Iglesia de San Esteban
Es uno de los museos relevantes de la ciudad, que el Arzobispado de Burgos gestiona con visitas conjuntas con otras impresionantes iglesias que pueblan el entorno de la Catedral de Burgos. La primera de los cinco últimos es el Museo del Retablo, que registró 24.182 entradas, una cifra que ha supuesto un descenso respecto a 2024, cuando entraron 26.951 personas.
Iglesia de San Gil
En séptimo lugar entre los espacios más visitados de la ciudad está la iglesia de San Gil con 23.345 visitas, cifra que supone un importante descenso de más de 2.000 entradas a pesar de estrenar una visita virtual durante el año pasado.
Iglesia de San Nicolás de Bari
En San Nicolás de Bari está el octavo elemento más visitado de la ciudad. Registró un incremento de entrada respecto a 2024. En 2025 su retablo deslumbró a 17.617 visitantes frente a los 16.500 de hace dos años.
Monasterio de San Pedro de Cardeña
El noveno espacio con más visitas es el Monasterio de San Pedro de Cardeña. El templo clave en la ruta cidiana a su paso por Burgos, registró 10.500 entradas el pasado ejercicio, 500 menos que un año antes.
La Real y Antigua de Gamonal
Cierra la lista de los diez elementos patrimoniales más visitados de la ciudad la Real y Antigua de Gamonal que ha atraído a cerca de 8.200 personas y entra en un ranking donde no estaba hace dos años.