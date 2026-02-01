Este es el top ten de los monumentos más visitados de Burgos. ¿Echas alguno en falta en la ruta?

Cola de turistas para entrar gratis a la Catedral de Burgos un martes por la tarde.S. L. C.

Publicado por Marta Casado Burgos

Miles de años de historia. Más de 1,4 millones si pensamos en quienes pasearon por estas tierras en los tiempos más remotos de la prehistoria. Burgos tiene en su patrimonio y su historia uno de los grandes atractivos turísticos que, un año más, vuelve a sacar músculo mejorando cifras en gran parte de ellos. Los diez principales elementos turísticos de la ciudad, dos de ellos muy cercanos, atrajeron el año pasado 881.513 visitantes.

La cifra se mantiene respecto a los datos del año pasado en el que se registraron 883.000 viajeros en los principales elementos patrimoniales de la capital, a falta de contabilizar el Museo Provincial de Burgos que en 2024 rozó los 35.000 viajeros. Un dato que viene dado por el mejor comportamiento registrado por las dos joyas del patrimonio burgalés: la Catedral de Burgos y Atapuerca.