¿Qué sectores tienen más siniestralidad laboral?

La industria manufacturera es el sector que más empleo genera y, por tanto, el que más posibilidades de accidente laboral registra. Pero hay hasta 20 especializaciones que registran un descenso generalizado de la accidentalidad porque caen los siniestros leves. Aun así las cifras de 2025 deparan alguna que otra sorpresa. Construcción no está entre los tres sectores con mayores accidentes en el puesto de trabajo y ha sido desbancado por la gran sorpresa, el trabajo administrativo más calmado físicamente, pero "la salud mental cada vez está más presente en las causas de baja", aseguran desde CCOO Castilla y León. Este es el ranking de las bajas por accidente laboral en Burgos durante 2025:

1.- Los cabeza de lista

El sector con mayor siniestralidad es la industria manufacturera. En 2025 registraron 1.430 accidentes laborales con baja, la cifra cae en 140, pero el segundo sector está muy lejos. Es el de comercio al mayor y por menor y reparación de vehículos a motor que alcanzo los 588 accidentes.

2.- El que más sube

A la tercera posición ha subido las actividades administrativas y servicios auxiliares, que es el área económica que más ha crecido su accidentalidad en la provincia de Burgos. Se registraron 536 bajas, lo que supone un incremento interanual del 13%.

3.- El que más baja

Las labores administrativas han desbancado a un sector como el de la construcción que es, a su vez, el que más baja de las 20 actividades laborales recogidas en la estadística. En la obra se han registrado 530 accidentes laborales, un 9,5% menos que hace un año.

4.- Por encima del centenar de siniestros laborales están...

Rebasan la cifra de cien accidentes laborales se sitúan cinco actividades económicas. En quinto lugar, del ranking total están las actividades sanitarias (395). Le sigue la hostelería (300), transporte y almacenamiento (250), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (213) y administración pública y defensa con un centenar. Todos ellos bajan con respecto al año anterior.

5.- Las actividades con menos de diez bajas por lesiones en el trabajo son...

Cinco también son las actividades laborales que registran menos de diez accidentes en el trabajo. Aunque son los que crecen. En el top de los que menos esta el sector de información y comunicación (nueve, cinco más en un año; empleo doméstico (ocho, cuatro menos que en 2024); actividades financieras y seguros (cuatro, tres más en un año); suministro energético (cuatro, uno menos); y cierra el ranking total las actividades inmobiliarias (tres bajas por accidente laboral, dos menos en un año).