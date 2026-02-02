El automóvil crece un 8% en Burgos y gira a las nuevas tecnologías: más híbridos, menos gasóleo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El sector automovilístico en la provincia de Burgos ha completado el ejercicio 2025 con un volumen de 4.234 matriculaciones de turismos y todoterrenos con un avance del 8,56%, en el que el impulso del mercado ha recaído principalmente en los compradores particulares, cuyo peso en las ventas ha subido un 13,39% anual, frente al canal de empresas, que ha retrocedido un 2,18%. Esta evolución positiva de las ventas a particulares se ha convertido en el auténtico pulmón de los concesionarios burgaleses y les ha permitido compensar el enfriamiento de las flotas de empresa, que han cerrado el balance en números negativos.

En este tablero de juego, la japonesa Toyota lidera el mercado provincial con 442 unidades vendidas y un ligero repunte del 2,79% que le permite mantener una posición de dominio indiscutible frente a sus rivales directos. Esta hegemonía comercial se apoya en su capacidad para situar cuatro modelos diferentes dentro del Top 10 de ventas, que son el Toyota C-HR, el Toyota RAV 4, el Toyota Corolla y el Toyota Yaris Cross, que además destaca con un crecimiento del 30,16% en su demanda burgalesa.

Si se analiza la dinámica comercial como una maratón por equipos, Toyota es el grupo más fuerte porque tiene a muchos corredores que llegan a la meta casi juntos, aunque el trofeo al corredor más rápido individualmente se lo queda Dacia (perteneciente al grupo Renault) con su Sandero, que con 140 unidades y un crecimiento del 6,06% se mantiene firme como el automóvil preferido por los burgaleses un año más.

Al analizar el comportamiento del resto de marcas, se aprecian los altibajos derivados de las preferencias variables de los compradores a lo largo del año, como ocurre con la coreana Kia, que ocupa el segundo puesto con 337 unidades y un sólido crecimiento del 19,93%. Sus modelos muestran tendencias opuestas dentro de la misma firma, ya que el Kia Niro es el que más sube en el ranking con un repunte del 51,92%, mientras que el Kia Sportage sufre una caída del 13,91% que empaña su trayectoria reciente.

Por su parte, la marca china MG refuerza su presencia como la sexta más vendida con un crecimiento del 23,26%, impulsada por la gran aceptación del modelo ZS entre el público de la provincia. En el extremo opuesto del gráfico, la coreana Hyundai experimenta el retroceso más agudo de todo el mercado con una caída del 31,85%, que se refleja casi de forma simétrica en el comportamiento de su modelo Tucson. Seat también muestra una tendencia a la baja, pese a que el León logra un repunte del 15,91% que le permite ganar terreno en su segmento.

La transformación del parque móvil de la provincia de Burgos hacia las nuevas tecnologías de propulsión de los automóviles ya es una realidad avalada por las estadísticas oficiales, tanto de ventas como de matriculaciones de vehículos a lo largo de 2025. La categoría que incluye eléctricos e híbridos representa ya el 75,72% de la cuota de mercado anual en Burgos con 3.206 unidades vendidas, lo que confirma un cambio de tendencia sin retorno. Este nuevo paradigma ha provocado que las motorizaciones tradicionales de gasolina y diésel sufran caídas drásticas del 23,98% y 48,11% respectivamente, perdiendo su relevancia histórica a pasos agigantados. En este sentido, desde Anfac señalan que «los particulares y empresas han tirado de la demanda hacia arriba», aunque el sector todavía se encuentra lejos de los niveles de 2019 y afronta el reto de un parque cuya edad media superará los 15 años al cierre del ejercicio, lo que supone un desafío para la seguridad vial y el medio ambiente.

En un mercado que también ha visto crecer con fuerza el segmento premium con marcas como Volkswagen y Audi, que han elevado sus ventas por encima del 20%, los expertos de Faconauto y Ganvam atribuyen el comportamiento general al éxito de los planes Moves y a la entrada de nuevas marcas con precios competitivos que han dinamizado la oferta. Los compradores se inclinan ya de forma significativa por retirar de la circulación los viejos sistemas de propulsión y reemplazarlos por una tecnología moderna y eficiente, un cambio que se ve favorecido por las ayudas públicas y la necesidad de renovar vehículos que ya resultan obsoletos por su antigüedad y por la restricción de emisiones.

Evolución del cliente

El análisis pormenorizado de las matriculaciones en Burgos a lo largo del ejercicio 2025 permite extraer conclusiones sobre la evolución de los gustos de los compradores burgaleses a la hora de adquirir un vehículo nuevo y evidencia, sobre todo, hasta qué punto la predilección por un automóvil u otro está influenciada por la disponibilidad económica del cliente. Los datos de ventas y matriculaciones proporcionados por las principales asociaciones del sector de la automoción en España -Anfac, que representa a los fabricantes; Faconauto, centrada en los concesionarios, y Ganvam, voz de los vendedores y reparadores- confirman que el mercado provincial mantiene una fidelidad absoluta al formato SUV, aunque bajo una nueva fórmula de consumo más pragmática.

Esta tipología de vehículo se impone como la predominante en la provincia frente a la práctica desaparición de segmentos históricamente fuertes. Las berlinas y los antaño populares monovolúmenes han sido desplazados por una moda estética que ha arrinconado a las carrocerías tradicionales. Sin embargo, esta hegemonía de los todocaminos no se traduce en la compra de vehículos de gran tamaño, sino en una especialización hacia los modelos compactos y urbanos. El éxito de ventas de vehículos como el Toyota Yaris Cross o el Kia Niro confirma que el interés se desplaza hacia SUV más pequeños y eficientes, que encajan mejor en el entorno de la ciudad pero mantienen la imagen robusta que demanda el comprador actual.

Este cambio de tendencia está estrechamente ligado a un factor económico que se ha convertido en el gran condicionante de las matriculaciones a lo largo del ejercicio. Al analizar las estadísticas oficiales, se observa que los compradores burgaleses se inclinan de forma significativa por modelos de dimensiones más contenidas para asegurar un precio final más asequible, incluso si esa elección conlleva sacrificar espacio habitable, potencia o prestaciones. Es un ejercicio de realismo financiero que explica por qué el mercado local ensalza a firmas que, como Dacia o MG, a menudo encuadradas como marcas low cost, han sabido hibridar la apariencia de un crossover con tarifas competitivas.

La radiografía que ofrecen las patronales del sector retrata la aspiración de los compradores de conducir vehículos de diseño moderno y alineados con las tendencias actuales, incluidas las medioambientales, pero muestra también la realidad de los presupuestos familiares, que empuja al consumidor hacia los segmentos más básicos y funcionales del mercado.

Los coches más vendidos en Burgos en 2025 Toyota Yaris Cross, Dacia Sandero y MG ZS.ECB