Las Oficinas Verdes de Castilla y León impulsan en Burgos la sostenibilidad universitaria

Representantes de los equipos de las Oficinas Verdes de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, junto a responsables de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y de los Servicios de Evaluación Ambiental de la Delegación Territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León, se reunieron el pasado 29 de enero en Burgos con el objetivo de intercambiar experiencias relacionadas con la sostenibilidad universitaria, así como con el fin de impulsar de forma conjunta nuevas actuaciones formativas vinculadas con la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (2024-30).

En esta reunión de trabajo, que tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior (Campus Milanera) de la Universidad de Burgos, se abordaron de manera conjunta los principales retos, estrategias y líneas de actuación en materia de sostenibilidad en el ámbito universitario, estableciéndose como objetivo común la promoción, coordinación y desarrollo de una política ambiental compartida que permita integrar de forma progresiva y sistemática los principios de sostenibilidad en el funcionamiento cotidiano de las universidades y en la formación integral de sus comunidades. Desde una perspectiva transversal, se coincidió en la necesidad de entender la sostenibilidad no únicamente como una cuestión ambiental, sino también como un eje educativo, social y cultural que atraviesa la docencia, la investigación, la gestión universitaria y la proyección social de las instituciones de educación superior.

En este sentido, se puso de manifiesto el compromiso de las universidades por reducir el impacto ambiental derivado de su actividad, fomentar el uso responsable y eficiente de los recursos naturales y energéticos, y promover comportamientos sostenibles entre el estudiantado, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios, articulando estas actuaciones en torno a la planificación ambiental estratégica, la mejora continua de los campus como espacios sostenibles y saludables, y la participación activa de la comunidad universitaria en los procesos de cambio.

Experiencias y buenas prácticas

Durante la reunión se expusieron experiencias y buenas prácticas desarrolladas por las distintas universidades, destacándose el papel de la Universidad de Burgos, que promueve de manera institucional la sostenibilidad a través de UBUVerde como eje vertebrador de su política ambiental, apoyada en el Plan de Sostenibilidad 2022-2026, el cual define ejes estratégicos de actuación en los ámbitos de la docencia, la investigación, la gestión y el compromiso institucional con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo medidas específicas para la integración de la sostenibilidad en los procesos formativos, como la incorporación obligatoria de un apartado de reflexión sobre sostenibilidad en todos los Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster, así como el impulso de proyectos transdisciplinares y su reconocimiento mediante premios y distinciones académicas.

En el ámbito de la formación ambiental, UBUVerde impulsa una programación continua de cursos, talleres, jornadas, conferencias y actividades educativas, tanto presenciales como en línea, orientadas a la adquisición de competencias en sostenibilidad, biodiversidad, cambio climático, gestión de recursos y educación ambiental, muchas de ellas con reconocimiento de créditos académicos. De manera complementaria, la UBU impulsa activamente el voluntariado ambiental, facilitando la participación del alumnado y de otros miembros de la comunidad universitaria en acciones de restauración de espacios naturales, conservación de la biodiversidad, educación ambiental, custodia del territorio y sensibilización social. Todo ello se completa con una amplia oferta de actividades de UBUVerde, como rutas ambientales, itinerarios interpretativos, cine ambiental, visitas técnicas y campañas de concienciación, que contribuyen a consolidar una cultura universitaria comprometida con la sostenibilidad, el respeto al entorno y la responsabilidad socioambiental.

Por su parte, la Universidad de Valladolid presentó iniciativas centradas en la movilidad sostenible, como el servicio gratuito de préstamo de bicicletas y la instalación de estaciones de autorreparación, así como el desarrollo del Reto Vida Sostenible, una iniciativa participativa orientada a la reducción de la huella de carbono individual mediante acciones cotidianas y el uso de herramientas digitales que incentivan la disminución de emisiones de CO₂.

Desde la Universidad de León se compartieron proyectos dirigidos a la estimación y reducción de la huella de carbono asociada a la actividad universitaria, junto con el impulso de la Línea Cuídate, orientada a la promoción de la salud integral vinculada a estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, y la gestión de ecohuertos universitarios basados en principios de agricultura ecológica que fomentan la biodiversidad y la preservación de los recursos naturales.

Asimismo, la Universidad de Salamanca expuso un amplio conjunto de proyectos estratégicos impulsados desde su Oficina Verde, orientados a la sostenibilidad ambiental, la innovación social y la participación activa de la comunidad universitaria, incluyendo programas de voluntariado, iniciativas de energías renovables mediante instalaciones fotovoltaicas en los campus, proyectos de biodiversidad urbana y agricultura ecológica, programas de movilidad sostenible y diversas iniciativas educativas y experimentales de carácter transversal que convierten el campus en un espacio vivo de aprendizaje y experimentación en sostenibilidad.

La jornada se completó con una visita a los Huertos Ecológicos e Invernadero de la EPS Milanera, donde Carlos Rad presentó los diferentes proyectos relacionados con la Agroecología, la Fitorremediación y los Biofertilizantes que se gestionan desde la Universidad de Burgos.

Finalmente, como resultado de este espacio de coordinación y diálogo, las cuatro universidades públicas de Castilla y León reafirmaron su compromiso común, con el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León, para impulsar de manera conjunta un proyecto orientado al diseño e implementación de un curso de microcredenciales dirigido a profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito del medio ambiente y de la educación en valores de sostenibilidad, concebido como una respuesta a las demandas sociales y profesionales actuales y estructurado desde un enfoque integrado que combine una sólida base teórica, centrada en los fundamentos conceptuales, normativos y éticos de la sostenibilidad y la educación ambiental, con una dimensión práctica orientada al desarrollo de competencias aplicadas mediante estudios de caso, experiencias de campo y propuestas de intervención contextualizadas en el territorio de Castilla y León.