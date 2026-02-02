Los bebés llenan de luz la Antigua de Gamonal. Así ha sido la tradicional cita con Virgen de las Candelas

Quince niños y niñas han participado en la tradicional Misa de la Luz.ÓSCAR CORCUERA

Rafa y Laura contemplan a Vega con emoción y cierto temor. No saben si el terremoto que irrumpió en sus vidas hace 17 meses para llenarlas de alegría y mucho sueño aguantará quieta lo que dure la celebración que está a punto de comenzar. Su hija, de ojos curiosos y sonrisa contagiosa, ajena a los esfuerzos de sus padres por contener su ímpetu, es uno de los quince bebes que en 2026 iluminaban la iglesia Real y Antigua de Gamonal en honor a la Virgen de las Candelas.

Sigue la estela de su madre, que, como todos sus hermanos, también vivió con fascinación este momento, bien chiquita, a los pies de una imagen de María que hacía lo propio con un Jesús de apenas 40 días de vida, en su presentación en el templo, conforme mandaba la ley. Es precisamente aquel momento el que la parroquia de Gamonal rememora desde hace décadas con una sencilla y emotiva Misa de la Luz destinada a bendecir a los retoños del barrio bautizados -ahora aquí y allá- durante el último año.

Vega continua, pues, con la tradición, igual que Gonzalo, que a sus diez meses aguarda sumido en un profundo y placentero sueño el momento crucial de acercarse a la pila bautismal en brazos de su madre, igual que lo hizo su abuela con ella en su momento. Tal es el tirón de las raíces que la familia, ahora residente en Madrid, aprovechaba la visita para sumarse al evento.

Y como en el templo hicieron los ancianos Simeón y Ana, decenas de vecinos y los medios de comunicación, ejercían de testigos del testigo, precisamente, que recibían los pequeños en forma de esbelta vela. Porque ellos, esos bebés, asevera el párroco de la Real y Antigua, Jesús Castilla, están llamados a ser la luz del mundo, a traer esperanza. A contagiarla, de hecho, insistía el sacerdote, para que se propague como el brillo de las candelas prendidas a partir del cirio pascual, repartida y compartido su fulgor por todo el templo, refugio cálido en la intempestiva mañana de febrero con la que arrancó el día grande de las fiestas de Gamonal.

En su sermón, Castilla, daba a las familias la enhorabuena por la decisión de traer a la iglesia a sus hijos, a presentarles esta vez ante la Virgen tras la puesta de largo que es el bautismo. "Habéis sido bendecidos con esta nueva vida, que es un don de Dios, y ahora sois responsables de hacer crecer a estos niños, humanamente y en la fe. Será costoso y requiere compromiso, pero merece la pena", indicó el párroco, para llamar a enseñar con el ejemplo a esos padres y madres, algunos apurados por la algarabía de sus pequeños, "lo propio de los bebés", aseguraba el cura, para tranquilizarlos.

No faltó la referencia a los abuelos, esos de quienes los hoy progenitores heredaban las ganas de celebrar así Las Candelas, muchos presentes como "apoyo necesario para que la vida de vuestros nietos sea esa luz del mundo tan necesaria para iluminar las tinieblas que acompañan a la vida cotidiana". Contra ellas se conjuraron en el momento de las peticiones, espontáneas todas. La que más, la del niño que avanzó seguro a los pies del altar para pedir por la paz. Asentían divertidos los mayores de alrededor, deseosos todos de que esos bebés que hoy irradian inocencia consigan mañana un mundo mejor.