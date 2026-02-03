Herida una mujer en un accidente en Burgos

Archivo - Sucesos.- Una herida en un accidente en la plaza del Rey.1-1-2 - Archivo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer resultó herida en un accidente de tráfico registrado anoche. A las 21:38 de la pasada noche, el centro de operaciones por un accidente en la carretera BU-11 en el acceso a Plaza del Rey.

Según el alertante, se trata de un accidente de dos turismos y ha resultado herida una mujer de unos 50 años.

El 1-1-2 avisó del accidente a Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional de Burgos y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envía una ambulancia.