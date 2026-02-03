Herida una mujer en un accidente en Burgos
El siniestro se produjo entre dos turismos en la plaza del Rey
Una mujer resultó herida en un accidente de tráfico registrado anoche. A las 21:38 de la pasada noche, el centro de operaciones por un accidente en la carretera BU-11 en el acceso a Plaza del Rey.
Según el alertante, se trata de un accidente de dos turismos y ha resultado herida una mujer de unos 50 años.
El 1-1-2 avisó del accidente a Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional de Burgos y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envía una ambulancia.