Los puntos limpios abrirán todo el fin de semana para potenciar su uso

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, avanzó los principales ejes del nuevo contrato de gestión de los puntos limpios de la capital burgalesa, cuyo primer borrador se debatía en la correspondiente comisión con la vista puesta en septiembre de 2026, plazo en el que expira el acuerdo en vigor. El nuevo pliego, planteado para un periodo de cinco años, aspira a reforzar el servicio tanto en recursos humanos como económicos, con el objetivo de "mejorar la accesibilidad y fomentar la reutilización y el reciclaje".

Entre las principales novedades, Niño destacó la incorporación de los puntos limpios móviles al contrato, cuya gestión asumirá la empresa adjudicataria. Se trata, recordó, de cinco unidades financiadas mediante una subvención de la Junta de Castilla y León y fondos europeos, lo que exigirá incrementar la plantilla. "Van a permitir acercar el servicio a los barrios periféricos y facilitar el depósito de residuos", explicó el edil.

El nuevo contrato contempla un incremento presupuestario significativo, pues pasará de un coste anual de 1,47 millones de euros a cerca de 2,65 millones. Según el responsable de Medio Ambiente, esta subida responde principalmente a la actualización de los costes salariales y a la ampliación del horario de apertura de las instalaciones. "Creemos que es cuando más se puede utilizar este servicio y hay que dar esa facilidad a los ciudadanos", subrayó Niño. En este sentido, los puntos limpios norte y sur pasarán a abrir 64 horas semanales, con servicio durante todo el fin de semana, salvo diez festivos al año.

El pliego también refuerza la apuesta por la reutilización mediante la puesta en marcha efectiva del módulo Waste Citizen, que permitirá a los usuarios comunicar previamente qué objetos en buen estado van a depositar para facilitar su reaprovechamiento. A ello se suma un cambio en el sistema de tratamiento de residuos voluminosos, que dejará de basarse en un canon anual para fijar un precio por tonelada, incentivando económicamente el reciclaje.

Además, el contrato mantendrá su carácter social, reservado a empresas de inserción y centros especiales de empleo, y prevé mejoras en la señalización interna y en la información al usuario.