Un joven de 18 años herido tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 18 años resultaba herido tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol. El accidente tenía lugar la pasada noche, a las 23.15 horas, en el término municipal de Torrelara, en el kilómetro 22 de la vía BU-P-8012.

La llamada recibida por 1-1-2 alertaba de lo ocurrido y advertía que el herido se hallaba atrapado dentro del vehículo implicado. El suceso se trasladó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y al servicio de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazaba una UVI móvil.

Tras excarcelar al joven, se le trasladaba en el vehículo medicalizado al Hospital Universitario de Burgos.