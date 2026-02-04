Herida una joven en patinete tras ser arrollada por una furgoneta en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La usuaria de un patinete ha resultado herida este miércoles después de ser arrollada por una furgoneta en glorieta de la plaza de Castilla de Burgos. El siniestro, según el aviso recibido por la sala de operaciones del 112, tuvo lugar en torno a las 11:49 horas.

La colisión provocó que la conductora del patinete, una joven de unos 20 años, necesitase asistencia sanitaria. Según fuentes del 112, se encontraba consciente.

En base a ello, se solicitó la presencia de la Policía Nacional y de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia al lugar. Asimismo, se trasladó la incidencia al Cuerpo Nacional de Policía.