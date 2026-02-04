Burgos recreará el 15 de febrero la tradicional Fiesta de la Matanza en la que se repartirán pinchos de morcilla y vino

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La ciudad de Burgos celebrará el próximo 15 de febrero la 41 edición de la tradicional Fiesta de la Matanza, de la mano de la Sociedad Gastronómica 'Los Cucos', y donde se espera repetir el éxito del año pasado en el que se repartieron 2.000 pinchos de morcilla, 160 kilos de morcilla y 140 litros de vino de la Ribera.

El concejal de Festejos, César Barriada, ha presentado esta fiesta consolidada en el calendario de la ciudad junto al presidente de la sociedad gastronómico de Los Cucos, Juan Montiel, que es la entidad "que mantiene viva esta tradición.

Montiel ha explicado que se trata de Festival de la Matanza "más antiguo de Burgos y provincia" en el que se recrea "la forma tradicional en la que se hacía antiguamente", una "tradición centenaria que se remonta hasta la Edad Media".

Asimismo, el presidente de la Sociedad ha indicado que más allá del reparto de pinchos y del acto de la matanza, esta fiesta mantiene "un alto valor cultural y solidario", porque se continuidad a una costumbre de la ciudad traída desde el mundo rural, como es la matanza del cerdo. Y desde el punto de vista solidariio, ya que el animal, después de trocearlo, se entrega a una entidad benéfica. El año pasado se dio a las Hermanitas de los Pobres

La Sociedad Gastronómica Los Cucos cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, con el que se ha suscrito un convenio que asegura la continuidad de esta fiesta y la del Esquileo, que se lleva a cabo en el mes de junio.

La fiesta de la matanza se da desarrollará en la plaza de La Flora a partir de las 13.00 horas del 15 de febrero donde se recreará, paso a paso, "la forma tradicional que se hacía antiguamente en la matanza del cerdo", aunque no se sacrifica en la vía publica en virtud de la Ley de Bienestar Animal.

Además, de forma paralela durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar además de las actuaciones del grupo de coros y danzas de María Ángeles Saiz, y degustar un pincho de morcilla y un vaso de vino de la Ribera del Duero que se reparte "de forma gratuita".