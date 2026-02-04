El Rasca X50 de la ONCE deja un premio de un millón de euros en Burgos

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El 'Rasca X50' de la ONCE ha dejado en Burgos el millón de euros de su premio mayor y ha sido el vendedor Luis Ángel González Torres el que ha dado este premoio con un boleto que ha comercializado desde su punto de venta situado en la plaza Santo Domingo de Guzmán.

El 'Rasca X50' de la ONCE es el juego en el que por 10 euros se puede llegar a ganar hasta 1.000.000 de euros ya que si alguno de 'Tus Números' coincide con alguno de los Números Ganadores, se gana el premio correspondiente. Si coincide con alguno de los Números Multiplicadores X2, X5, X10 X20, X50 se multiplica por 2, 5, 10, 20 o 50 el premio correspondiente.