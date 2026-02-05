El Colegio Oficial de Médicos de Burgos respalda las movilizaciones y reclama un estatuto propio para la profesión médica

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Médicos de Burgos (Combu) manifestó hoy su respaldo a las movilizaciones convocadas a nivel nacional por las organizaciones representativas de la profesión médica en rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, al considerar que el texto resulta insuficiente para dar respuesta a las necesidades reales de los médicos y del propio Sistema Nacional de Salud.

El Colegio burgalés comparte la preocupación expresada por el Foro de la Profesión Médica ante la falta de avances en la negociación y la ausencia de una normativa que reconozca la singularidad y la responsabilidad del ejercicio médico. A su juicio, el borrador no aborda cuestiones clave como la sobrecarga asistencial, la precariedad laboral, la regulación de jornadas y guardias, la conciliación, la carrera profesional o la protección frente a las agresiones.

El presidente del Combu, Joaquín Fernández de Valderrama, subraya que “a los médicos no nos resulta cómodo ni grato movilizarnos. Nuestra vocación nos impulsa a estar siempre al lado del paciente. Por eso, cuando una parte tan amplia de la profesión decide manifestarse y secundar jornadas de huelga, conviene preguntarse por las razones que nos han llevado a esta situación, que no se produce desde hace décadas”.

Desde el Colegio se considera que las movilizaciones “no nacen del conflicto ni de la confrontación”, sino de la “decepción y preocupación” generalizada ante un texto que no reconoce la especificidad de la profesión médica ni da respuesta a problemas estructurales arrastrados durante años. En este sentido, Fernández de Valderrama advierte de que mantener el rumbo actual “compromete seriamente el futuro del Sistema Nacional de Salud y la calidad asistencial que merecen los ciudadanos”.

El Combu defiende que un Estatuto Marco específico para la profesión médica no supone un privilegio, sino una herramienta imprescindible para regular adecuadamente aspectos como la jornada laboral, el sistema de guardias, la responsabilidad inherente al acto médico, la formación continuada y la protección frente a las agresiones. “No es una reivindicación corporativa ni exclusivamente retributiva, sino la defensa de un modelo sanitario de calidad”, remarca el Colegio, al tiempo que vincula la falta de médicos en determinadas especialidades y territorios a una planificación deficiente y a años de desatención.

El Colegio Oficial de Médicos de Burgos subraya que las movilizaciones no persiguen perjudicar a los pacientes, sino precisamente proteger un sistema sanitario que permita ejercer la medicina con dignidad, tiempo suficiente y recursos adecuados. Por ello, se suma al llamamiento para que las administraciones retomen un diálogo real con los representantes de la profesión médica y trabajen en un marco normativo que reconozca la complejidad, la responsabilidad y el valor social de la labor médica.

“La voluntad de los médicos es ejercer su labor allí donde siempre han estado: atendiendo a los pacientes en los centros sanitarios y en los hospitales. Pero hacerlo requiere condiciones dignas, seguras y con perspectivas de futuro, en beneficio tanto de los profesionales como de la sociedad a la que sirven”, concluye Fernández de Valderrama.