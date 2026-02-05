La morcilla de Burgos y el vino, protagonistas en Málaga y Barcelona con Burgos Alimenta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos Alimenta ha vuelto a situar a la industria agroalimentaria de la provincia en el escaparate nacional con su participación en una nueva edición del Salón H&T de Málaga, el Salón de Innovación en Hostelería, uno de los encuentros profesionales más relevantes del sector hostelero, hotelero y gastronómico en España. La marca de promoción ha acompañado en esta cita a nueve empresas burgalesas, que han aprovechado un entorno especialmente orientado a la innovación, la generación de negocio y la internacionalización.

La presencia burgalesa ha estado marcada por el protagonismo de los embutidos, con la morcilla de Burgos como principal referente, y del vino, dos de los pilares de la producción agroalimentaria de la provincia. Las empresas participantes han podido mostrar la calidad, autenticidad y diversidad de sus productos a profesionales del sector, productores y distribuidores, en una feria que crece edición tras edición y que se ha consolidado como punto de encuentro estratégico para el canal HORECA.

Junto a Burgos Alimenta han participado Morcillas La Ribera, Embutidos de Cardeña, Bodegas Ismael Arroyo, Bodegas y Viñedos del Linaje Garsea, Bodegas S. Arroyo, Bodegas Viyuela, Bodegas Casajús, Milénico y Morcillas El Revillano. Todas ellas han tenido la oportunidad de mantener contactos comerciales, establecer nuevas relaciones profesionales y dar a conocer sus elaboraciones en un contexto altamente competitivo y especializado.

A la intensa actividad desarrollada durante el salón se sumó además un importante reconocimiento para el sector vitivinícola burgalés, ya que el 'Roble 2024' de la Bodega Linaje Garsea fue distinguido como el mejor vino en el certamen ‘Mejores vinos de H&T 2026’, un galardón que reconoce el trabajo, la constancia y el buen hacer de esta bodega de la provincia.

Desde Burgos Alimenta se valora de forma muy positiva la participación en el Salón H&T de Málaga, al considerar que ha supuesto una oportunidad para reforzar la visibilidad de los productos burgaleses en un mercado estratégico como el nacional, así como para respaldar a las empresas de la provincia en sus procesos de crecimiento y expansión comercial.

Con esta presencia en Málaga, Burgos Alimenta continúa desarrollando acciones de promoción que contribuyen a posicionar a Burgos como un territorio de referencia en calidad, tradición e innovación dentro del sector agroalimentario.

Burgos Alimenta impulsa el vino de la provincia en la Barcelona Wine Week

Por otro lado, Burgos Alimenta también a acudido a dar soporte al sector vitivinícola de la provincia en una nueva edición de la Barcelona Wine Week, uno de los encuentros de referencia del mundo del vino a nivel nacional e internacional. La marca de promoción ha acompañado a 47 bodegas burgalesas en esta cita celebrada en la Feria de Barcelona, un espacio que cada año reúne a más de 1.300 bodegas y 81 denominaciones de origen con el foco puesto en el negocio y en los profesionales del sector.

La participación en esta feria estratégica ha permitido a las bodegas de la provincia mostrar la calidad, diversidad y personalidad de sus vinos ante importadores, distribuidores y sumilleres procedentes de distintos mercados internacionales. El formato del evento, orientado al contacto directo entre bodegueros y profesionales, facilita la apertura de nuevas vías de comercialización y contribuye a reforzar la presencia de los vinos burgaleses tanto en el mercado nacional como en el exterior.

Burgos Alimenta acompaña a 47 bodegas en la gran cita vitivinícola de Barcelona

La relevancia de la cita se ha visto respaldada por la presencia institucional de representantes del sector y de la administración. No faltaron a la Barcelona Wine Week Ricardo Pascual, presidente de la DO Ribera de Duero; Elisa Fernández, gerente de la DO Arlanza; ni Francisco Javier Arroyo, diputado provincial responsable de Burgos Alimenta, quienes quisieron acompañar a las bodegas burgalesas y conocer de primera mano las últimas novedades del sector.

Bajo el paraguas de Burgos Alimenta han estado presentes, entre otras, Bodegas Rauda, Bodegas Nabal, Bodegas Neo, Bodegas Casajús, Bodegas Vizcarra, Buezo, Bodegas Lambuena, Bodegas Abadía San Quirce, Bodegas y Viñedos del Linaje Garsea, Viña Sastre, Dominio Basconcillos, Bodegas Pascual, Bodegas Ismael Arroyo, Bodegas el Lagar de Isilla, Dominio del Pidio, Ferratus, Bodegas Vetusta, Bodegas y Viñedos Valderiz, Valreinas Viñedo y Bodega y Dominio de Calogía, entre un amplio grupo que refleja la fortaleza y diversidad del tejido vitivinícola burgalés.

La presencia conjunta ha favorecido la creación de sinergias entre bodegas y ha contribuido a posicionar a la provincia como un territorio vitivinícola de referencia. El impulso de la marca Burgos Alimenta permite a las empresas del sector desarrollar estrategias de promoción y comercialización en escaparates de primer nivel como la Barcelona Wine Week, donde la visibilidad resulta clave para el crecimiento y la apertura a nuevos mercados.

Burgos consolida su posición vitivinícola en la Barcelona Wine Week

Durante los tres días de feria, las bodegas participantes han mantenido numerosas reuniones comerciales y han presentado sus propuestas enológicas, poniendo en valor la riqueza de las denominaciones de origen y zonas productoras de la provincia, así como el compromiso del sector con la calidad, la innovación y la sostenibilidad.

Desde Burgos Alimenta se realiza una valoración muy positiva de la participación en la Barcelona Wine Week, al considerar que este tipo de eventos son fundamentales para apoyar al tejido empresarial agroalimentario de la provincia y fortalecer su proyección exterior. Con iniciativas como esta, la marca de promoción continúa trabajando para impulsar los productos burgaleses, mejorar la competitividad del sector y consolidar la imagen de Burgos como un territorio de excelencia vitivinícola y gastronómica.