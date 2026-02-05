El acusado de matar a Sergio Delgado: "Ese puñetazo fue la peor decisión de mi vida"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Tras casi dos años en la cárcel desde que José Luis Novoa Ibáñez propinara el puñetazo fatal que mató al Sergio Delgado, sigue sin recordar por qué lo hizo. Una pregunta que, dice, se hace a diario en prisión y para la que asegura no tener la respuesta. Sí está seguro de que se puñetazo ha sido «la peor decisión de mi vida».

El acusado por la muerte del joven vallisoletano en febrero de 2024 respondió a las preguntas de todas las partes en la que era la cuarta sesión del juicio con jurado contra Novoa, para el que la Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión por homicidio, mientras que la acusación particular ejercida por la familia de Sergio pide 20 años de cárcel por un delito de asesinato.

Estaba previsto que la jornada de ayer solo declararan los forenses y un educador de la cárcel de Burgos, al que finalmente la defensa renunció, pero al adelantarse las testificales, el presidente de la sala, Roger Redondo, planteó a las partes continuar la sesión con la declaración del acusado.

Un testimonio que no aclaró la parte clave que aportaría una explicación al porqué del brutal puñetazo. «He tenido dos años para pensar a diario en esa noche y no puedo recordar el detonante de por qué actué así», contestó a preguntas de la Fiscalía.

No obstante, en esos tres minutos aproximados de conversación que agresor y víctima mantuvieron a la salida del pub Madame Kalalu y que, recordó, fue una charla «muy amable con él» Novoa comentó ante el tribunal que hubo un momento en esa conversación que no le gustó o que le ofendió, «le recuerdo que tengo es este chico de qué va» y a continuación le propina el puñetazo, «la peor decisión que he tomado en mi vida».

En su declaración negó que en esa conversación hablaran de fútbol y negó que pertenezca a grupos radicales de izquierdas, que fuera violento y que tuviera antecedentes. A ello añadió que no va por ahí pegando a nadie por su procedencia. Sobre la riñonera con la que acudió a comisaría y que tenía pegatinas del grupo Mancebos, decía que «la usaba cuando era crío» y que son pegatinas que se reparten en previas de los partidos. En la conversación entre ambos, según el relato del acusado, Sergio, que iba con otro amigo, le preguntó por algún lugar para continuar la fiesta y continuaron hablando. Sergio le contó que trabajaba en Madrid y era de Valladolid y que habían ido a Burgos de despedida de soltero.

Sobre lo qué pasó en estos tres minutos, la defensa pidió reproducir un vídeo de una cámara de seguridad en la que se pueden los pies de agresor y víctima. El abogado pidió a Novoa que identificara sus pies y los del acusado, que estaban frente a frente. En un momento de la grabación, los pies de Sergio están más cerca «dentro del espacio personal» del acusado, incidiendo en la hipótesis de una intimidación a Novoa por parte de la víctima. Tras darle el puñetazo, se asustó, «me acerqué y le digo reacciona y me voy de allí».

Es al día siguiente cuando un amigo le manda un mensaje en el que los medios publican que Sergio ha muerto y «se me cae el mundo encima». En comisaría, adonde acude con su madre, aunque en un primer momento dijo que no estaba en el lugar finalmente cuenta que fue él el que le dio elpuñetazo a Sergio. Si no fue de inmediato tras enterarse es porque no lo había asimilado lo sucedido.

El acusado repasó que hizo aquel día. Quedó con unos amigos amigos para celebrar un cumpleaños. Tras a tomar unas cervezas en las traseras del Mercado Norte fue a comprar alcohol para dirigirse al Callejón de las Brujas para seguir de botellón hasta cerca de las 3.00 horas, cuando se fueron al Madame Kalalu, donde siguió consumiendo hasta que cerraron el bar y en la calle tuvo el encuentro con Sergio.