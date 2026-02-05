FAE y SEA refuerzan la cooperación empresarial entre Burgos y Álava en una reunión institucional

La reunión entre las dos patronales se celebró en Vitoria, en la sede de SEA Empresas Alavesas.ECB

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Nacho San Millán, mantuvo hoy un encuentro institucional con el presidente de SEA Empresas Alavesas, Juan Antonio Sánchez Corchero, en un gesto de colaboración destinado a estrechar los lazos económicos y empresariales entre las provincias de Burgos y Álava.

La reunión, celebrada en Vitoria, en la sede de SEA Empresas Alavesas, sirvió para analizar las oportunidades de cooperación entre ambos territorios y reforzar el intercambio de iniciativas que impulsen el desarrollo competitivo de sus respectivos tejidos productivos, y en ella participaron también la vicepresidenta de los empresarios alaveses, Marta Barredo, y su director general, Juan Ugarte.

Por su parte, San Millán estuvo acompañado por una amplia representación de la directiva de FAE, entre ellos el presidente de FAE Miranda, Eduardo Araguzo; el vicepresidente, Julián Alonso; el tesorero, Esteban Pérez Pino; y la secretaria general, Emiliana Molero, quienes han participado en las conversaciones institucionales con el equipo directivo de SEA.

Durante el encuentro se puso el foco en los intereses empresariales comunes que unen a Burgos y Álava, dos territorios con una relación económica constante y muy práctica, especialmente en zonas limítrofes como Miranda de Ebro y el eje Vitoria-Burgos. La movilidad diaria de trabajadores, proveedores y mercancías entre ambas provincias es una realidad consolidada que refuerza la necesidad de coordinación entre sus organizaciones empresariales.

Ambas patronales coincidieron en señalar la interdependencia de sus tejidos industriales, con numerosas empresas burgalesas que trabajan como auxiliares o proveedoras de compañías alavesas, especialmente en sectores como la automoción, metal, logística, industria agroalimentaria y servicios a la industria. A ello se suma el papel estratégico de Miranda de Ebro como nodo logístico y punto de conexión natural entre Castilla y León y el País Vasco.

En la reunión también se abordaron retos compartidos, como la captación y retención de talento, la falta de mano de obra cualificada, los costes energéticos, la adaptación a las nuevas exigencias normativas y la necesidad de ganar tamaño y competitividad en un contexto económico cada vez más exigente. En este sentido, tanto FAE como SEA defendieron la conveniencia de alinear posiciones y reforzar la interlocución empresarial ante las distintas administraciones.