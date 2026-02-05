Sufre cortes en las manos tras un accidente de tráfico en Burgos
El siniestro se registró en la calle Alcalde Martín Cobos tras colisionar tres turismo
Una persona sufrió cortes en las manos tras sufrir un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 17:46 horas de un accidente en la calle Alcalde Martín Cobos, en la rotonda, en Burgos capital.
En el aviso se informa de que tres vehículos han sufrido una colisión y como consecuencia hay un herido con cortes en las manos. El centro de emergencias traslada aviso a Policía local de Burgos, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos.