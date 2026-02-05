Sufre cortes en las manos tras un accidente de tráfico en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona sufrió cortes en las manos tras sufrir un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 17:46 horas de un accidente en la calle Alcalde Martín Cobos, en la rotonda, en Burgos capital.

En el aviso se informa de que tres vehículos han sufrido una colisión y como consecuencia hay un herido con cortes en las manos. El centro de emergencias traslada aviso a Policía local de Burgos, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos.