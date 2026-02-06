La División 'San Marcial', pieza clave en los ejercicios OTAN

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Desde su Cuartel General en Burgos, la División 'San Marcial' ha coordinado el planeamiento y la proyección logística de estos despliegues, uno de los mayores compromisos del Ejército de Tierra

(ET) en ejercicios OTAN durante 2026. Este esfuerzo conjunto ha permitido sincronizar las capacidades de la brigada paracaidista, fuerzas aeromóviles, operaciones especiales y tropas de montaña, proyectando de manera integrada el potencial terrestre español en escenarios de alta intensidad.

Unidades de la División San Marcial, Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET) y Mando de Operaciones Especiales (MOE) han comenzado los movimientos para su despliegue en Alemania, sede de la edición del presente año, que se llevará a cabo entre los días 12 y 25 de febrero.

El ejercicio tiene como finalidad el adiestramiento del planeamiento y la ejecución del despliegue operativo de la Allied Reaction Force (ARF) 25 como fuerza de entrada inicial en un escenario multidominio.

Imagen de uno de los ejercicios.ECB

El ET contribuye al dominio terrestre de la fuerza de respuesta aliada con la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, que aporta a la brigada italiana ARF un batallón de infantería, una batería de artillería antiaérea MISTRAL, una batería de artillería de campaña, una compañía de zapadores y una unidad logística como elemento de apoyo nacional.

Las fuerzas aeromóviles del ET aportan al batallón de helicópteros italiano una unidad compuesta por dos aeronaves NH90, además de una unidad de helicópteros compuesta por dos aeronaves tipo Cougar que se integra y apoya al Mando de Operaciones Especiales.

La proyección de las unidades a la zona del ejercicio implica un despliegue nacional hacia los puertos de embarque (Cartagena y Santander), y un despliegue estratégico que combina transporte terrestre, marítimo y aéreo, tanto civil como militar (incluido el buque logístico del ET Ysabel).

Transporte de vehículos durante el ejercicio.ECB

Una vez en Alemania, las unidades comenzarán su fase de recepción, concentración y movimiento a vanguardia en la que las unidades se trasladarán al campo de maniobras de Trauen y Hohne, que irá seguida de una fase de integración en los diferentes agrupamientos.

En términos numéricos, alrededor de 750 militares, 230 vehículos y 25 contenedores con material y equipo del Ejército de Tierra participarán en el ejercicio.

Además del contingente desplegado para Steadfast Dart 26, el Mando de Tropas de Montaña (MTM) -dependiente de la División 'San Marcial'- participa en el ejercicio Cold Response 26, que se desarrollará en el norte de Noruega del 9 al 19 de marzo. Este ejercicio multinacional, liderado por el Ejército noruego y con la participación de unos 25.000 soldados de 14 países aliados, pondrá a prueba la capacidad de las fuerzas para operar en condiciones de frío extremo.

A este evento multinacional se invita únicamente a países aliados que disponen de capacidades reales para operar en condiciones de frío extremo. El Regimiento de Infantería de Cazadores de Montaña 'América' no 66 del MTM, se instruye y adiestra en actividades orientadas a la movilidad sobre hielo y nieve, la vida y el combate en condiciones de frío extremo y al empleo de material específico y vehículos especializados, como son el transporte oruga de montaña, trineos y motos de nieve.

Las mencionadas actividades permiten reproducir de manera realista las condiciones que se encontrarán durante el Cold Response 26. De esta manera, la División 'San Marcial' reafirma su rol central en el adiestramiento OTAN, aportando unidades de referencia del ET capaces de operar en entornos desafiantes y reforzando la presencia española en las misiones internacionales de la Alianza Atlántica.