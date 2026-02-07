El primer premio de la Lotería Nacional reparte en Burgos un premio de 4,8 millones de euros

La administración número 17, El Buho de la Suerte, vendió 80 décimos del primer premio de la Lotería NacionalRicardo Ordóñez

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy dejó en Burgos un bote de 4,8 millones de euros. La administración número 17, El Buho de la Suerte, ubicada en la calle Nuestra Señora Fátima de la ciudad, vendió 80 décimos del número 97.617, agraciado cada uno con un premio de 60.000 euros.

Según confirmó a Ical la titular de la administración, Ruth Romero, una parte de los décimos premiados se despacharon en ventanilla y otros fueron vendidos desde la taberna de la localidad de Cogollos. El resto de décimos del primer premio también fueron vendidos en Huelva, en la administración número 14, y en la localidad madrileña de Galapagar.

Por otra parte, varios décimos del segundo premio, correspondiente al número 3.365, se vendieron en la administración número 3 de Ávila, ubicada en la calle San Millán; en la número cinco de Palencia, situada en la avenida de Valladolid, y en un despacho de Toro (Zamora).