Sopa Risa crece más allá del escenario con nuevos videoclips y un libro infantil

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El universo creativo del grupo infantil musical Sopa Risa se expande en varias facetas que van más allá de las canciones y los conciertos. Acaba de comenzar 2026 y si la pasada Navidad, como es habitual, los cuatro componentes de este proyecto, Rubén Daspet, Rubén Quintanilla, Miriam Martínez y Lucía Sainz, estrenaban el montaje ‘Ola, ola’, ahora llega el momento de mostrar a su público nuevos videoclips y de promocionar el cuento ‘Discocodrilo, en busca del ritmo perdido’.

Este miércoles, 11 de febrero, a las 19.00 horas, estrenan en YouTube el vídeo de ‘DJ Pingüin’ y su público está deseando vibrar con esta historia que introduce la música electrónica en los compases de siempre. Lucía Sainz, una de las integrantes de este equipo que va más allá de los cantantes, comenta que siempre han ido por una vertiente más rockera con mucha guitarra. «Queríamos acercar a los niños a nuevos estilos musicales. La electrónica está muy presente hoy en día y también conecta con muchos padres, que al final son quienes escuchan nuestras canciones continuamente en casa», explica.

El vídeo se rodó hace un par de meses en el Colegio Público de Infantil y Primaria Petra Lafont, de Tardajos, y seguro que sus escolares lo reconocen rápidamente por su colorida decoración. «Las aulas son chulísimas, todo color y su comunidad educativa nos ha puesto todas las facilidades», señala la cantante, que nos da alguna pista del argumento que sigue esta historia, en la que el protagonista es una de las últimas mascotas en incorporarse a la troupe, un pingüino de la Antártida.

La historia arranca en una clase aparentemente aburrida sobre pingüinos que termina transformándose en una fiesta musical cuando los alumnos convierten el aula en una pista de baile. Rubén Daspet, otro de los cantantes, sale a la pizarra y la animación comienza. Los niños que participan están vinculados al entorno del grupo, una fórmula que refuerza la cercanía que siempre ha caracterizado a Sopa Risa.

«Algunas familias, cuando nos conocen, nos dicen que si podrían participar en el siguiente videoclip y entonces, cuando llega el momento, me hago 40 llamadas para ver quién puede venir ese día», señala con una sonrisa Lucía. LUMA Film Production se ha encargado de la edición del trabajo, que en muy pocos días comenzará a acumular visitas.

Entre las novedades que preparan para este año, en el que esperan llegar a grabar un nuevo disco, está una colaboración muy especial con otra de las nuevas mascotas del grupo, Zebi, la cebra. Y es que la Policía Local de Burgos se ha sumado al que será su siguiente videoclip.

La pedagogía también está muy presente en su trabajo y, en esta ocasión, tienen listo un tema, que ya han estrenado en directo, centrado en la educación vial. El objetivo principal es prevenir en los menores sobre las conductas ante un paso de peatones (cebra) para evitar siniestros y atropellos. «Nuestro público principal es de entre 1 y 7 años, así que trabajamos los mensajes con un lenguaje muy claro, por ejemplo la importancia de mirar a ambos lados al cruzar o respetar los semáforos», explica Sainz, que subraya además la intención de implicar también a los adultos: «Los niños aprenden observando, así que los mayores tenemos que dar ejemplo».

La actividad principal del grupo se desarrolla durante el verano con la gira, allí donde les llaman para compartir un rato de felicidad con los pequeños y sus familias. Sin embargo, estos meses de invierno afrontan una etapa de intensa actividad, pese a que el calendario de actuaciones esté más calmado. «Cuando tenemos menos conciertos aprovechamos para crear contenido, grabar videoclips, trabajar en redes o preparar nuevos proyectos. En realidad, seguimos activos aunque no estemos sobre el escenario», explica.

Un momento del nuevo videoclip de Sopa Risa, grabado en el colegio Petra Lafont, de Tardajos.LUMA Film Production

Portada del primer cuento de Sopa Risa.

Sopa Risa ha dado el salto al papel con ‘Discocodrilo, en busca del ritmo perdido’, un cuento ilustrado que amplía la experiencia del grupo más allá del escenario. La historia, protagonizada por uno de sus personajes más carismáticos, combina música, ritmo y aventura para acercar la lectura a los más pequeños desde un lenguaje cercano y lúdico.

El libro nace con una clara vocación educativa y participativa, y el grupo ya trabaja en llevarlo a los colegios a través de sesiones de cuentacuentos y actividades nuevas para ellos, especialmente durante el mes de abril, coincidiendo con el Día del Libro. Una forma más de seguir sembrando curiosidad cultural entre los niños y de convertir cada proyecto de Sopa Risa en una experiencia compartida.

Aunque el grupo comienza a abrirse camino fuera de la provincia, Burgos sigue siendo el corazón del proyecto. Las actuaciones locales, muchas de ellas con lleno absoluto, reflejan la fidelidad de un público que ha crecido junto a la banda.

Lucía Sainz, durante la canción de los disfraces.ÓSCAR CORCUERA

En un panorama donde muchas propuestas infantiles se apoyan en versiones de canciones conocidas, el grupo burgalés apuesta por la creación propia como seña de identidad. Una decisión que exige más trabajo, pero que también les permite construir un mundo único. Porque, como defienden sus creadores, Sopa Risa no es solo un concierto, es una historia compartida en la que conectan el escenario y el patio de butacas.